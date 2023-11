Stage d’initiation à l’oenologie 1030 Route de Jean Gay Sainte-Livrade-sur-Lot, 9 décembre 2023, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Sainte-Livrade-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Au programme :

9h : Accueil café au Domaine.

9h30 : Formation (Principes de l’analyse sensorielle, vocabulaire, conditions de service et de dégustation, analyse de 3 vins différents régions ou cépages).

12h : Buffet campagnard, dégustation et ventes de vins régionaux.

15 participants maximum..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 12:00:00. EUR.

1030 Route de Jean Gay Domaine du petit colombier

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Program:

9am: Welcome coffee at the Domaine.

9:30am: Training (Principles of sensory analysis, vocabulary, conditions of service and tasting, analysis of 3 different wines from different regions or grape varieties).

12pm: Country-style buffet, tasting and sales of regional wines.

maximum 15 participants.

Programa:

9h: Café de bienvenida en el Domaine.

9.30 h: Formación (principios del análisis sensorial, vocabulario, condiciones de servicio y degustación, análisis de 3 vinos diferentes de distintas regiones o variedades de uva).

12h: Buffet campestre, degustación y venta de vinos regionales.

máximo 15 participantes.

Auf dem Programm stehen:

9 Uhr: Kaffeeempfang auf dem Weingut.

9.30 Uhr: Schulung (Grundsätze der sensorischen Analyse, Vokabular, Servier- und Verkostungsbedingungen, Analyse von drei verschiedenen Weinen aus unterschiedlichen Regionen oder Rebsorten).

12 Uhr: Landbuffet, Verkostung und Verkauf von regionalen Weinen.

maximal 15 Teilnehmer.

