Début : 2024-04-13 20:30:00

Rendez-vous au Makeda samedi 13 avril pour le concert de Clinton Fearon.

Clinton Fearon est de retour en France pour célébrer la sortie de son 3e album acoustique « Survival Vibration ». Chaque chanson de Clinton Fearon est un message fort venant du cœur d’un homme qui consacre sa vie à rendre le monde meilleur à son échelle. Avec une musique ciselée et des paroles poétiques, il ouvre le reggae à un public plus large qui aime tout simplement ses belles chansons.



La légende jamaïcaine se produira en acoustique, en duo inédit avec le talentueux guitariste Kubix, son compagnon de route et de studio depuis plusieurs années maintenant et largement renommé pour tous les albums et concerts auxquels il a participé, ainsi que sa carrière en solo.

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



