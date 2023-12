Infinit’ 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement, 1 mars 2024, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 20:00:00

fin : 2024-03-01

Infinit’ sera en concert au Makeda vendredi 1er mars..

Infinit’ sera en concert au Makeda vendredi 1er mars.

Originaire de la riante ville d’Antibes (Alpes-Maritimes), le rappeur Infinit’ symbolise bien la face cachée de la Côte d’Azur. Très jeune, il s’établit à Nice et devient l’une des figures phares du collectif D’en Bas Fondation.

S’il est considéré comme pur produit du rap du sud-est de la France, Infinit’ est aussi l’un des piliers de la très parisienne maison Don Dada et apparaît notamment sur la Don Dada mixtape, en featuring avec Alpha Wann et Kaaris (soldat tue soldat – 2020)



On retrouve également son rap athlétique, élastique et sophistiqué entouré d’autres artistes estimés comme Prince Waly, Tedax Max, ou encore plus dernièrement auprès du rappeur H Jeune Crack.





Ce concert est organisé par La Responsabilité des Rêves, association créée par Grand Bonheur, Le Makeda, Le Théâtre de l’Œuvre et La Meson. Cette nouvelle structure gère depuis juillet 2023 l’Espace Julien et propose une offre artistique complémentaire à la programmation déjà présente dans chacun des lieux. En mettant l’accent sur le collectif, nous visons à créer un environnement artistique pluriel une déambulation entre les différents lieux du centre-ville, au service de la diversité, de l’émulsion novatrice et de la co-création revigorante.

EUR.

103 rue Ferrari Le Makeda

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-11 par Ville de Marseille