Tremplin Orizon Sud 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 5e Arrondissement Tremplin Orizon Sud 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement, 28 février 2024, Marseille 5e Arrondissement. Marseille 5e Arrondissement,Bouches-du-Rhône 14e édition du Tremplin Orizon Sud, scène découverte..

2024-02-28 fin : 2024-02-29 . .

103 rue Ferrari Le Makeda

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



14th edition of Tremplin Orizon Sud, discovery stage. 14ª edición del Tremplin Orizon Sud, fase de descubrimiento. 14. Ausgabe des « Tremplin Orizon Sud », Entdeckungsbühne. Mise à jour le 2023-11-10 par Ville de Marseille Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 5e Arrondissement Autres Lieu 103 rue Ferrari Adresse 103 rue Ferrari Le Makeda Ville Marseille 5e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement latitude longitude 43.29328;5.39175

103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-5e-arrondissement/