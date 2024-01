BRK Birthday Bash – 7 years of Hyperactivity Music 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement, vendredi 16 février 2024.

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 22:30:00

fin : 2024-02-16

Pour cette 1ère de l’année 2024 au Makeda, nous célébrerons les 7 ans du label « Hyperactivity Music », le 3e anniversaire du fondateur du label « BRK » et la release de la compilation annuelle « Polychrome Vol.7 » : aucune excuse pour louper cette grande fête !



Regroupant une quarantaine d’artistes des 4 coins de la planète et comptant plus de 75 releases, Hyperactivity Music a rapidement gagné le support d’artistes majeurs de la scène Drum&bass comme : Noisia, John B, Aphrodite, Dillinja, LTJ Bukem, Dj Marky, Zero T et bien plus encore… Pour cette nuit de fête, retrouvez les agitateurs du label leurs invités de 22h30 à 03h30 !

103 rue Ferrari Le Makeda

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-29 par Ville de Marseille