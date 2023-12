Aline 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement, 10 février 2024, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:00:00

fin : 2024-02-10

Aline sera en concert au Makeda le 10 février prochain !.

Si Gamine fut le meilleur groupe pop français des années 1980, Aline reste celui des années 2010.



À trois décennies d’écart, même discographie exemplaire et même trajectoire furtive : deux albums mémorables et puis s’en va. Avec Regarde le ciel (2013) et La Vie électrique (2015) produit par l’insigne Stephen Street (The Smiths, Blur), le groupe de Romain Guerret – apparu sous le pseudonyme de Young Michelin, et rebaptisé Aline à cause d’une célèbre marque de pneu – a écrit quelques-unes des plus belles pages de la pop ligne claire.



Accroches mélodiques, refrains imparables et voix familière, la recette d’Aline rappelait éminemment celle de Gamine. Avec, comme leurs aînés bordelais, des tubes en or, dont l’hymne Je bois et puis je danse, l’irrésistible La Vie électrique ou l’immense Avenue des armées. Inespérée, cette compilation de neuf titres inédits tombe à pic pour rappeler l’importance fondamentale d’Aline dans le paysage hexagonal. Aline pour qu’ils reviennent…



+ 1ere partie mOnde



Ce concert est organisé par La Responsabilité des Rêves, association créée par Grand Bonheur, Le Makeda, Le Théâtre de l’Œuvre et La Meson. Cette nouvelle structure gère depuis juillet 2023 l’Espace Julien et propose une offre artistique complémentaire à la programmation déjà présente dans chacun des lieux. En mettant l’accent sur le collectif, nous visons à créer un environnement artistique pluriel une déambulation entre les différents lieux du centre-ville, au service de la diversité, de l’émulsion novatrice et de la co-création revigorante.

103 rue Ferrari Le Makeda

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



