Perreoland by Dj Lina – Février 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement, 10 février 2024, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2024-02-10 23:00:00

fin : 2024-02-10

Perreoland c’est plus qu’une soirée ! Une culture ! Rendez-vous samedi 10 février au Makeda !.

« Welcome to the Calenton »

Perreoland ! Plus qu’une soirée ! Une Culture !

DJ’s ! MC ! Showcase ! Concours de Perreo ! Soundclash Dj’s ! Ambiance « calle pero elegante » !



De l’Amérique Latine aux Caraïbes ! Ici on célèbre le Perreo** et la Culture Latino Ubraine , tels que le Reggaeton et ses dérivés (RKT 420, Neoperreo, Cumbiaton etc…), le Dembow, le Bailefunk, la Guaracha, le Trap latino…

Des styles festifs aux influences Hip-hop et Rythmes Latino-Caribeens.



A une époque, boycotté et du coup ,underground, le Reggaeton est aujourd’hui connu à l’échelle Internationale ! Il est le genre le plus streamé au monde depuis son Boom avec des artistes comme Bad Bunny, Karol G, Daddy Yankee par exemple.

Parmi les références artistiques : Tego Calderon, Don Omar, Ivy Queen, Tito El Bambino, Daddy Yankee, Wisin Y Yandel…

*calle : rue

**Le Perreo, issu de cette culture, est un style de danse très sensuel et provocant, son nom provient du mot « perro » (chien en espagnol) donc « danse du chien », liée aux mouvements lascifs du postérieur, avec le/la partenaire ou même sans ! Comme dirait Bad Bunny : « yo perreo sola ! ».



Line up à venir

EUR.

103 rue Ferrari Le Makeda

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



