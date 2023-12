Bagarre 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement, 8 février 2024, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 20:00:00

fin : 2024-02-08

Bagarre vous donne rendez-vous le 8 février au Makeda..

Bagarre vous donne rendez-vous le 8 février au Makeda.

Bagarre



De retour avec un nouvel album prévu au printemps 2024, Bagarre nous entraîne dans son Club : une Rave où on ne parlera que d’amour. Car c’est ça le Club dans lequel Bagarre nous invite : un lieu fait pour s’aimer, sans limites, sans frontière, sans genre, sans scène ni fosse, et où la liberté est totale.



Pour Bagarre, la fête est combative, on s’y mélange, on y est libre d’être qui on veut, comme on veut. Musicalement, les cinq membres restent fidèles à leur amour pour le chaos des musiques d’internet, des musiques qui font danser les corps et vibrer les subs, on passe du rap à la baile funk en se permettant des détours par du « happycore » ou de l’hyperpop. Chaque morceau est un espoir, une lutte et le « clubbing autogéré » de Bagarre vient faire exister le rêve tenace et utopiste d’une société toujours plus ouverte et diverse. Et si la teuf est un lieu politique Bagarre ne cesse d’y clamer : « Personne n’a le droit de vous dire qui vous êtes ».

EUR.

103 rue Ferrari Le Makeda

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-18 par Ville de Marseille