Afrodrop Marseille Vol.9
103 rue Ferrari
Marseille 5e Arrondissement, 27 janvier 2024

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 22:30:00

fin : 2024-01-27

Rendez-vous samedi 27 janvier au Makeda !

Rendez-vous samedi 27 janvier au Makeda !

Afrodrop Marseille revient au Makeda pour sa 9e édition !

Au décollage samedi 27 janvier : votre capsule événementielle préférée pour voyager, s’évader et expérimenter les cultures africaines sous toutes leurs formes.



Afrobeats, Amapiano, et Shatta au programme. Préparez-vous à lâcher prise jusqu’au bout de la nuit sous les rythmes enivrants de nos DJs solaires : Mama Ace, Moradisc et Moris Beat.



Dress code = Black and Yellow – Turbulences et courbatures en approche !



• Mama Ace

Artiste DJ dont la musique est le reflet de son amour de la diversité, Mama Ace utilise le médium artistique comme un langage universel ! Elle crée des espaces d’apaisement dont l’énergie positive et réflexive fédère, quelque soit l’origine.



• Moradisc

Tanzanie, Madagascar, Togo, Maroc et bien sûr Comores ; Moradisc est un artiste DJ à la culture musicale variée et généraliste ! Il puise ses influences artistiques de l’Afrique qui l’a vu naître et qu’il parcoure platines en main.



• Moris Beat

Ndombolo, Soca, Kuduro, Amapiano, Azonto, Dancehall, Afrohouse, Afrotrap et Afrobeat : l’artiste DJ producteur MORIS BEAT fusionne les styles et distribue sa vibe caractéristique aux danseur·euses du monde entier.

103 rue Ferrari Le Makeda

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



