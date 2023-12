13 Club – Opening 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement, 4 décembre 2023, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous samedi 13 janvier au Makeda pour le 13 Club – Opening, line up marseillaise de DJ 100 % rap..

2024-01-13 22:30:00 fin : 2024-01-13 . EUR.

103 rue Ferrari Le Makeda

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join us on Saturday January 13 at Makeda for 13 Club – Opening, a 100% rap DJ line-up from Marseille.

Únete a nosotros en Makeda el sábado 13 de enero para 13 Club – Opening, un cartel de DJs marselleses 100% rap.

Am Samstag, den 13. Januar, findet im Makeda das 13 Club – Opening statt, ein DJ-Line-up aus Marseille, das zu 100 % aus Rap besteht.

Mise à jour le 2023-11-30 par Ville de Marseille