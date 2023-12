La Casa Tropicale 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement, 12 janvier 2024, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 21:00:00

fin : 2024-01-12

Rendez-vous vendredi 12 janvier au Makeda pour la Casa Tropicale, soirée concert DJ Set..

Les soirées Casa Tropicale !



À l’initiative du collectif Mobylette Sound System, les soirées Casa Tropicale réunissent des artistes de la scène locale marseillaise pour un combo live & dj’s.



Avec un boussole résolument orientée vers le sud, la transpiration et les déhanchés en tout genre, la 1ère Casa Tropicale se tiendra le 12 janvier à partir de 21h au Makeda et réunira la chorale Calle Sol (cumbia & afro-latino), la Roda de Massillia (roda de samba), la diggeuse Shazam Bon Voyage et bien évidemment, les 3 compères du Mobylette Sound System pour un dj set aux allures de tour du monde.



• Mobylette Sound System

Le Mobylette Sound System est un collectif de dj’s marseillais. Il fait souffler son mistral tropical avec des grooves venus du Brésil, des Caraïbes, d’Afrique, d’Amérique du Sud et de tous les endroits chauds de la planète. A bord de son triporteur orange, il distille el sonido tropical pour ambiancer les apéros et les dancefloors… !



• La Roda de Massilia

La Roda tend un pont entre Marseille et Rio, et vous emmène pour un voyage musical autour du Samba dans une énergie débordante et contagieuse. Une roda, c’est une ronde de musiciens que la passion pour la musique populaire brésilienne réunit autour d’une table, des sourires et surtout une belle complicité. Embarquez au son malicieux du cavaquinho, sentez vos pieds fourmiller sur le rythme implacable du pandeiro et du tamborim, puis décollez sous le vrombissement du rebolo… Une fois dans les airs, vous n’avez plus qu’à vous laisser porter par des mélodies sucrées, piquantes et colorées. Les rythmes et les chants auxquels vous allez goûter évoquent aussi bien la mélancolie (Saudade) que la frénésie des carnavals de Rio et des bals du Nordeste.



En toute saison, chaleur et bonne humeur vous sont servies à volonté lors de cet irrésistible voyage !



• La Chorale Calle Sol

Elle a été créée dans l’idée de répandre au grand public le chant et la danse de la cumbia, et de les rendre accessibles aux niveaux de chacun et chacune. Aujourd’hui, son répertoire s’est élargi et visite d’autres rythmes provenant de la Colombie, du Pérou, du Puerto Rico, ou du Venezuela. Avec les sons Afro latino de ses tambours. Calle Sol est composée d’une trentaine de voix et transporte son public vers un voyage riche en rythmes et en saveurs.



• Shazam Bon Voyage

Elise Aka Diggeuse de perles rares , des Antilles au Brésil en passant par le Capvert et l’Afrique.Une sélection au feeling, toujours ensoleillée et qui sent bon la mer et la sueur.



A ne pas louper !

103 rue Ferrari Le Makeda

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



