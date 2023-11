Dancehall Nation Noël 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement, 8 décembre 2023, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Dancehall Nation revient au Makeda. Rendez-vous le 8 décembre pour un show explosif aux couleurs et chaleurs des caraïbes !.

2023-12-08 22:30:00 fin : 2023-12-08 . EUR.

103 rue Ferrari Le Makeda

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Dancehall Nation returns to the Makeda. Join us on December 8 for an explosive show of Caribbean colors and heat!

Dancehall Nation vuelve al Makeda. Únete a nosotros el 8 de diciembre para disfrutar de un espectáculo explosivo de colores y calor caribeños

Dancehall Nation kehrt ins Makeda zurück. Wir sehen uns am 8. Dezember zu einer explosiven Show in den Farben und der Hitze der Karibik!

Mise à jour le 2023-11-17 par Ville de Marseille