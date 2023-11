Merle + Liquid Jane + À Tâtons 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 5e Arrondissement Merle + Liquid Jane + À Tâtons 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement, 7 décembre 2023, Marseille 5e Arrondissement. Marseille 5e Arrondissement,Bouches-du-Rhône Rendez-vous au Makeda jeudi 7 décembre : Merle + Liquid Jane + À Tâtons.

Univers neo soul / pop / pop à plume / pop/rock / post-punk / rnb.

2023-12-07 20:00:00 fin : 2023-12-07 . .

103 rue Ferrari Le Makeda

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Rendezvous at Makeda on Thursday December 7: Merle + Liquid Jane + À Tâtons.

Universe neo soul / pop / feathered pop / pop/rock / post-punk / rnb En la Makeda el jueves 7 de diciembre: Merle + Liquid Jane + À Tâtons.

Universo neo soul / pop / pop con plumas / pop/rock / post-punk / rnb Treffpunkt im Makeda am Donnerstag, den 7. Dezember: Merle + Liquid Jane + À Tâtons.

Neo-Soul-Universum / Pop / Federpop / Pop/Rock / Post-Punk / Rnb Mise à jour le 2023-11-13 par Ville de Marseille Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 5e Arrondissement Autres Lieu 103 rue Ferrari Adresse 103 rue Ferrari Le Makeda Ville Marseille 5e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement latitude longitude 43.29328;5.39175

103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-5e-arrondissement/