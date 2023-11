Bass Temperature : Battle 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement, 1 décembre 2023, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Makeda vendredi 1er décembre pour la Bass Temperature : Battle..

2023-12-01 23:00:00 fin : 2023-12-01 . EUR.

103 rue Ferrari Le Makeda

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join us at Makeda on Friday December 1 for Bass Temperature: Battle.

Únete a nosotros en Makeda el viernes 1 de diciembre para disfrutar de Temperatura baja: batalla.

Wir treffen uns am Freitag, den 1. Dezember, im Makeda für die Bass Temperature: Battle.

Mise à jour le 2023-11-17 par Ville de Marseille