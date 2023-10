Skarra Mucci + Baltimores 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement, 16 novembre 2023, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Skarra Mucci + Baltimores vous donnent rendez-vous au Makeda jeudi 16 novembre pour une soirée univers dancehall, dub, reggae..

2023-11-16 20:00:00 fin : 2023-11-16 . EUR.

103 rue Ferrari Le Makeda

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Skarra Mucci + Baltimores invite you to Makeda on Thursday November 16 for an evening of dancehall, dub and reggae.

Skarra Mucci + Baltimores estarán en el Makeda el jueves 16 de noviembre para una velada de dancehall, dub y reggae.

Skarra Mucci + Baltimores laden Sie am Donnerstag, den 16. November, zu einem Abend im Makeda ein, um einen Abend im Universum von Dancehall, Dub und Reggae zu verbringen.

Mise à jour le 2023-10-09 par Ville de Marseille