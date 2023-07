Mercé Club 01 : Cimer! invite Vibz 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement, 8 juillet 2023, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Makeda pour le Mercé Club 01 : Cimer! invite Vibz..

2023-07-08 22:30:00 fin : 2023-07-08 . EUR.

103 rue Ferrari Le Makeda

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join us at Makeda for Mercé Club 01: Cimer! invites Vibz.

Dirígete al Makeda para Mercé Club 01: ¡Cimer! invita a Vibz.

Wir treffen uns im Makeda für den Mercé Club 01: Cimer! lädt Vibz ein.

Mise à jour le 2023-06-28 par Ville de Marseille