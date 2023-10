Conférence Altaïr > « Le tour du monde en courant » 103 Rue du Maréchal Juin Saint-Lô, 3 avril 2024, Saint-Lô.

Rendez-vous le 3 avril prochain aux archives départementales de la Manche, pour la conférence Altaïr « Le tour du monde en courant »- Un film de James Balhi.

Jamel Balhi est le premier homme à avoir fait le tour du monde en courant. Dans son reportage, le globe-trotter nous emmène à travers les continents qu’il sillonne à pied depuis plus de vingt ans, et nous fait partager les rencontres qui ont jalonné sa route. Jamel Balhi a traversé 205 pays à pied, au rythme de l’humain, à 12 km/h. En partant de France, il a atteint les endroits inaccessibles de la Terre, comme les coins les plus reculés du Tibet, de l’Amérique latine ou de l’Australie. Les étapes journalières d’environ 70 km font défiler les paysages, les villages et les visages du monde. Avec un petit sac sur le dos pour seule assistance, et un budget quotidien de 3 à 4 €, il poursuit chaque jour la route qui le mène au gré des rencontres, de pays en pays

« Une journée autour du Monde » est la projection audiovisuelle qui nous fait voyager au rythme d’une journée dans le monde. De la France à la Chine en passant par l’Afrique australe, l’Amérique latine ou la Scandinavie, Jamel Balhi nous dévoile un monde qui, à travers ses contrastes, révèle son indéniable unité. Au-delà des clivages culturels, on y dénote les ressemblances dans un monde qui se globalise à une vitesse vertigineuse. Les plus beaux paysages de la Terre créent l’admiration, comme le Salar de Uyuni en Bolivie ou encore les déserts d’Australie et la Patagonie. Le coureur a franchi les plus hauts cols du monde dans l’Himalaya, après avoir sillonné les terres sacrées du Moyen-Orient. Jamel Balhi nous fait partager, non sans humour, les difficultés de la route s’ajoutant aux joies des rencontres, au bonheur de suivre chaque jour son chemin..

Join us at the Archives Départementales de la Manche on April 3 for the Altaïr conference « Le tour du monde en courant » – A film by James Balhi.

Jamel Balhi is the first man to run around the world. In his report, the globe-trotter takes us on a journey across the continents he has been criss-crossing on foot for over twenty years, and shares with us the encounters that have marked his route. Jamel Balhi has crossed 205 countries on foot, at a human pace of 12 km/h. Starting in France, he reached the most inaccessible places on earth, including the remotest corners of Tibet, Latin America and Australia. Daily stages of around 70 km take in the landscapes, villages and faces of the world. With only a small rucksack on his back for assistance, and a daily budget of ? 3 to ? 4, each day he continues on the road that takes him from country to country, meeting new people as he goes along

« A Day Around the World » is an audiovisual projection that takes us on a journey around the world. From France to China, via southern Africa, Latin America and Scandinavia, Jamel Balhi reveals a world that, through its contrasts, reveals its undeniable unity. Beyond cultural divides, we see similarities in a world that is globalizing at dizzying speed. The Earth?s most beautiful landscapes, from Bolivia?s Salar de Uyuni to Australia?s deserts and Patagonia, are awe-inspiring. Jamel Balhi has climbed some of the world’s highest passes in the Himalayas, after criss-crossing the sacred lands of the Middle East. Jamel Balhi shares with us, not without a sense of humor, the difficulties of the road as well as the joys of meeting new people and following his path every day.

Únase a nosotros el 3 de abril en los Archives Départementales de la Manche para la conferencia Altaïr « Le tour du monde en courant » – Una película de James Balhi.

Jamel Balhi es el primer hombre que ha dado la vuelta al mundo corriendo. En su reportaje, el trotamundos nos lleva de viaje por los continentes que ha recorrido a pie durante más de veinte años, y comparte con nosotros los encuentros que ha tenido por el camino. Jamel Balhi ha atravesado 205 países a pie, a un ritmo humano de 12 km/h. Partiendo de Francia, ha llegado a los lugares más inaccesibles de la Tierra, incluidos los rincones más remotos del Tíbet, América Latina y Australia. Las etapas diarias, de unos 70 km, recorren paisajes, pueblos y rostros del mundo. Con una pequeña mochila a la espalda como única ayuda, y un presupuesto diario de 3 a 4 euros, cada día sigue el camino que le lleva de país en país, conociendo gente nueva y descubriendo cosas nuevas

« Un día alrededor del mundo » es una proyección audiovisual que nos lleva de viaje alrededor del mundo. De Francia a China, pasando por el sur de África, América Latina y Escandinavia, Jamel Balhi nos descubre un mundo que, a través de sus contrastes, revela su innegable unidad. Más allá de las divisiones culturales, podemos ver las similitudes en un mundo que se globaliza a una velocidad vertiginosa. Los paisajes más bellos de la Tierra son sobrecogedores, como el Salar de Uyuni en Bolivia o los desiertos de Australia y la Patagonia. El corredor ha escalado los puertos más altos del mundo en el Himalaya, tras atravesar las tierras sagradas de Oriente Próximo. Jamel Balhi comparte con nosotros, no sin sentido del humor, las dificultades del camino, así como las alegrías de conocer gente nueva y seguir su camino cada día.

Am 3. April findet in den Archiven des Departements Manche die Altaïr-Konferenz « Le tour du monde en courant » statt – ein Film von James Balhi.

Jamel Balhi ist der erste Mensch, der um die Welt gelaufen ist. In seiner Reportage nimmt uns der Globetrotter mit auf eine Reise durch die Kontinente, die er seit über 20 Jahren zu Fuß durchquert, und lässt uns an den Begegnungen teilhaben, die er auf seinem Weg gemacht hat. Jamel Balhi hat 205 Länder zu Fuß durchquert, im Rhythmus der Menschen, mit einer Geschwindigkeit von 12 km/h. Von Frankreich aus erreichte er die unzugänglichsten Orte der Erde, wie die entlegensten Ecken Tibets, Lateinamerikas oder Australiens. Die täglichen Etappen von ca. 70 km lassen die Landschaften, Dörfer und Gesichter der Welt an ihm vorbeiziehen. Mit einem kleinen Rucksack auf dem Rücken als einzigem Hilfsmittel und einem täglichen Budget von 3 bis 4 Euro setzt er jeden Tag seine Route fort, die ihn von Land zu Land führt

« Ein Tag um die Welt » ist eine audiovisuelle Projektion, die uns im Rhythmus eines Tages durch die Welt reisen lässt. Von Frankreich über das südliche Afrika, Lateinamerika oder Skandinavien bis nach China enthüllt uns Jamel Balhi eine Welt, die durch ihre Kontraste ihre unbestreitbare Einheit offenbart. In einer Welt, die sich mit atemberaubender Geschwindigkeit globalisiert, sind über die kulturellen Unterschiede hinaus auch Gemeinsamkeiten zu erkennen. Die schönsten Landschaften der Erde, wie der Salar de Uyuni in Bolivien, die Wüsten Australiens und Patagoniens, werden von den Menschen bewundert. Der Läufer überquerte die höchsten Pässe der Welt im Himalaya, nachdem er die heiligen Länder des Nahen Ostens durchquert hatte. Jamel Balhi lässt uns nicht ohne Humor an den Schwierigkeiten des Weges teilhaben, die sich mit den Freuden der Begegnungen und dem Glück, jeden Tag seinem Weg zu folgen, verbinden.

