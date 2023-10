Conférence Altaïr > « Route de la soie, sur les traces de Marco Polo » 103 Rue du Maréchal Juin Saint-Lô, 11 mars 2024, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 11 mars prochain aux archives départementales de la Manche, pour la conférence Altaïr « Route de la soie, sur les traces de Marco Polo »- Un film de Patrick Mathé.

Patrick Mathé est aujourd’hui fixé en Chine, à Lijiang. Il a découvert cette ville du nord du Yunnan, il y a une vingtaine d’année lors de la réalisation d’un long-métrage sur le fleuve Yang-Tsé-Kiang. Ses premiers reportages le conduisirent en Amérique du Sud et en Alaska.

En 2005, il participe à une expédition qui réussit la descente du Mékong. Ses deux précédents reportages, nous avaient conduits sur la Route du thé, dans la province chinoise du Yunnan, et Au pied du Tibet.

Il revient aujourd’hui avec sa dernière réalisation intitulée la Route de la soie.

Résumé du film :

La portion chinoise de la Route de la soie partait de Chang’an puis, par un chapelet d’oasis et de places fortes, gagnait la Porte de Jade qui, pour les Chinois, marquait la fin du monde civilisé. Elle doit son nom à la plus précieuse des marchandises qui transitait sur cette route commerciale : la soie.

Dans les pas de Marco Polo, partez à la découverte des oasis de la Route de la soie aux noms enchanteurs. Qui n’a rêvé d’errer dans le grand bazar de Kashgar ou se croisent Ouighours, Kirghizes, Tadjiks et Kazakhs ? Qui n’a rêvé de contempler ses imposantes murailles de terre qui, pendant des siècles abritèrent les plus grands trésors d’Asie Centrale ? Ella Maillart et Peter Fleming y retrouvèrent des parfums de civilisation après leur éprouvant voyage.

Il y a plus de 2000 ans, l’Empire des steppes appartenait à une multitude de tribus turques qui s’affrontaient régulièrement et parfois se réunissaient. Les Xiongnu (parfois considérés comme les ancêtres des Huns) furent la première de ces tribus turques à faire régner la terreur sur le Turkestan oriental. Au 2ème siècle avant JC, pour les repousser, un émissaire chinois fut envoyé à l’ouest du désert du Taklamakan et au delà de la chaine du Pamir pour sceller une alliance avec une lointaine tribu, ennemi héréditaire des Turcs. Historiquement ce voyage est à l’origine de la Route de la soie dont ce film retrace la grande Histoire..

Join us at the Archives Départementales de la Manche on March 11 for the Altaïr conference « Route de la soie, sur les traces de Marco Polo »- A film by Patrick Mathé.

Patrick Mathé is now based in Lijiang, China. He discovered this town in northern Yunnan some twenty years ago, while making a feature film on the Yangtze River. His first reports took him to South America and Alaska.

In 2005, he took part in an expedition that successfully descended the Mekong. His two previous reports took us on the Tea Route, in China’s Yunnan province, and At the foot of Tibet.

He now returns with his latest project, entitled The Silk Road.

Film summary:

The Chinese section of the Silk Road began in Chang?an and then, through a string of oases and strongholds, reached the Jade Gate which, for the Chinese, marked the end of the civilized world. It owes its name to the most precious of the goods transiting this trade route: silk.

Following in Marco Polo’s footsteps, discover the Silk Road’s enchantingly-named oases. Who hasn’t dreamed of wandering through the great bazaar of Kashgar, where Uighurs, Kirghiz, Tajiks and Kazakhs meet? Who hasn?t dreamed of contemplating its imposing earthen walls, which for centuries housed Central Asia?s greatest treasures? Ella Maillart and Peter Fleming rediscovered the scents of civilization after their arduous journey.

More than 2,000 years ago, the Steppe Empire belonged to a multitude of Turkic tribes, who regularly clashed and sometimes reunited. The Xiongnu (sometimes considered the ancestors of the Huns) were the first of these Turkic tribes to reign terror over Eastern Turkestan. In the 2nd century BC, to repel them, a Chinese emissary was sent to the west of the Taklamakan desert and beyond the Pamir range to seal an alliance with a distant tribe, hereditary enemy of the Turks. Historically, this journey was at the origin of the Silk Road, the story of which is recounted in this film.

Únase a nosotros el 11 de marzo en los archivos departamentales de la Mancha para asistir a la conferencia de Altaïr « La Ruta de la Seda, tras las huellas de Marco Polo » – Una película de Patrick Mathé.

Patrick Mathé reside actualmente en Lijiang (China). Descubrió esta ciudad del norte de Yunnan hace unos veinte años, mientras rodaba un largometraje sobre el río Yangtsé. Sus primeros reportajes le llevaron a Sudamérica y Alaska.

En 2005, participó en una expedición que descendió con éxito el Mekong. Sus dos reportajes anteriores nos llevaron a la Ruta del Té, en la provincia china de Yunnan, y A los pies del Tíbet.

Ahora regresa con su último proyecto, titulado La Ruta de la Seda.

Resumen de la película:

El tramo chino de la Ruta de la Seda comenzaba en Chang?an y luego, a través de una cadena de oasis y fortalezas, llegaba a la Puerta de Jade que, para los chinos, marcaba el fin del mundo civilizado. Debe su nombre a la mercancía más preciada que recorría esta ruta comercial: la seda.

Siguiendo los pasos de Marco Polo, parta a descubrir los oasis de la Ruta de la Seda, de encantadores nombres. ¿Quién no ha soñado con pasear por el gran bazar de Kashgar, donde se dan cita uigures, kirguises, tayikos y kazajos? ¿Quién no ha soñado con contemplar sus imponentes murallas de tierra, que durante siglos albergaron los mayores tesoros de Asia Central? Ella Maillart y Peter Fleming redescubrieron allí los aromas de la civilización tras su arduo viaje.

Hace más de 2.000 años, el Imperio de la Estepa pertenecía a una multitud de tribus túrquicas que se enfrentaban periódicamente y a veces se reunían. Los xiongnu (a veces considerados los antepasados de los hunos) fueron la primera de estas tribus túrquicas en reinar el terror sobre el Turquestán Oriental. En el siglo II a.C., para repelerlos, se envió a un emisario chino al oeste del desierto del Taklamakán y más allá de la cordillera del Pamir para sellar una alianza con una tribu lejana, enemiga hereditaria de los turcos. Históricamente, este viaje fue el origen de la Ruta de la Seda, y esta película recorre su gran historia.

Am 11. März findet in den Archiven des Departements Manche die Altaïr-Konferenz « Seidenstraße, auf den Spuren von Marco Polo » statt – ein Film von Patrick Mathé.

Patrick Mathé lebt heute in China, in Lijiang. Er entdeckte die Stadt im Norden Yunnans vor etwa 20 Jahren, als er einen Spielfilm über den Fluss Jangtsekiang drehte. Seine ersten Reportagen führten ihn nach Südamerika und Alaska.

Im Jahr 2005 nahm er an einer Expedition teil, der es gelang, den Mekong zu befahren. Seine beiden vorherigen Reportagen führten uns auf die Teestraße in der chinesischen Provinz Yunnan und Au pied du Tibet.

Nun kehrt er mit seinem neuesten Werk zurück: Die Seidenstraße.

Zusammenfassung des Films :

Der chinesische Teil der Seidenstraße begann in Chang?an und führte über eine Kette von Oasen und Festungen zum Jade-Tor, das für die Chinesen das Ende der zivilisierten Welt bedeutete. Das Jade-Tor wurde nach der wertvollsten Ware benannt, die auf dieser Handelsroute transportiert wurde: Seide.

Treten Sie in die Fußstapfen von Marco Polo und entdecken Sie die Oasen der Seidenstraße mit ihren bezaubernden Namen. Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, über den großen Basar von Kashgar zu schlendern, wo sich Uiguren, Kirgisen, Tadschiken und Kasachen begegnen? Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, die imposanten Erdmauern zu bestaunen, die jahrhundertelang die größten Schätze Zentralasiens beherbergten? Ella Maillart und Peter Fleming fanden hier nach ihrer anstrengenden Reise den Duft der Zivilisation.

Vor mehr als 2000 Jahren gehörte das Steppenreich einer Vielzahl von Turkstämmen, die sich regelmäßig bekämpften und manchmal auch zusammenfanden. Die Xiongnu (die manchmal als Vorfahren der Hunnen angesehen werden) waren der erste dieser Turkstämme, der Ostturkestan in Angst und Schrecken versetzte. Um sie zurückzudrängen, wurde im 2. Jahrhundert v. Chr. ein chinesischer Gesandter in den Westen der Taklamakan-Wüste und über die Pamir-Kette hinaus geschickt, um ein Bündnis mit einem fernen Stamm zu besiegeln, der ein Erbfeind der Türken war. Historisch gesehen war diese Reise der Ursprung der Seidenstraße, deren große Geschichte dieser Film nachzeichnet.

