Conférence Altaïr > « La terre en marche » 103 Rue du Maréchal Juin Saint-Lô, 15 janvier 2024, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 15 janvier prochain aux archives départementales de la Manche, pour la conférence Altaïr « La terre en marche »- Un film de Sabine et Jérôme Bergami.

Jérôme et Sabina Bergami forment un couple franco-roumain. Respectivement écrivain/éditeur et traductrice/animatrice, ils sont tous deux grands voyageurs, conférenciers et fondateurs de l’association La Terre en Marche. Jérôme est né en 1974, près de Paris, d’une mère bretonne et d’un père d’origine italienne.

Sabina est native de Transylvanie, où elle voit le jour en 1979, au pied des montagnes Càlimani. Depuis 2008, ils mènent conjointement, sur les routes du monde, à la rencontre des peuples et des cultures, un travail pluridisciplinaire mêlant littérature et approche journalistique, engagement pédagogique et cheminement spirituel, défi sportif. La collection de livres Hors-Voyages (Ed. du J.B.), qu’ils codirigent, témoigne de vingt ans d’aventures et d’expériences de terrain en différents points du globe.

Résumé du film :

6000 kilomètres à pied le long de deux routes millénaires, La via Egnatia et la route de la Soie : deux ans d’aventure, depuis la maison natale de Marco Polo à Venise jusqu’à la frontière kirghizo-chinoise.

De culture en culture, de peuple en peuple, d’homme à homme, nous marchons, la terre des cinq continents accrochée à notre ceinture dans deux bourses en cuir. Dans tous les pays traversés, nous organisons des cérémonies d’échange de la terre : nous offrons la terre du monde aux populations qui en retour déposent dans nos bourses la terre de leur pays, de leur histoire.

De la chair dans la rencontre. Des racines dans le lien. De la gratuité dans le geste. De la spiritualité sur le chemin.

La Terre en Marche : l’initiation au voyage, l’apprentissage des hommes..

2024-01-15 14:30:00 fin : 2024-01-15 . .

103 Rue du Maréchal Juin

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us at the archives départementales de la Manche on January 15 for the Altaïr conference « La terre en marche » – a film by Sabine and Jérôme Bergami.

Jérôme and Sabina Bergami are a Franco-Romanian couple. Respectively writer/publisher and translator/hostess, they are both frequent travelers, lecturers and founders of the association La Terre en Marche. Jérôme was born near Paris in 1974, to a mother from Brittany and a father of Italian origin.

Sabina is a native of Transylvania, where she was born in 1979 at the foot of the Càlimani mountains. Since 2008, they have been working together on a multi-disciplinary project that combines literature and journalism, pedagogy and spirituality, and sporting challenges. The Hors-Voyages book collection (Ed. du J.B.), which they co-direct, bears witness to twenty years of adventure and field experience in different parts of the globe.

Film summary:

6000 kilometers on foot along two thousand-year-old routes, the Via Egnatia and the Silk Road: two years of adventure, from Marco Polo’s birthplace in Venice to the Kyrgyz-Chinese border.

From culture to culture, from people to people, from man to man, we walk, the land of five continents hanging from our belts in two leather purses. In every country we cross, we organize land exchange ceremonies: we offer the earth of the world to the people, who in return place the earth of their country, of their history, in our purses.

Flesh in the encounter. Roots in the bond. Gratuitousness in the gesture. Spirituality along the way.

La Terre en Marche: initiation to the journey, learning about people.

Únase a nosotros el 15 de enero en los archivos departamentales de la Mancha para asistir a la conferencia de Altaïr « La terre en marche » – Una película de Sabine y Jérôme Bergami.

Jérôme y Sabina Bergami son una pareja franco-rumana. Respectivamente escritor/editor y traductora/anfitriona, ambos son grandes viajeros, conferenciantes y fundadores de la asociación La Terre en Marche. Jérôme nació cerca de París en 1974, hijo de madre bretona y padre italiano.

Sabina es natural de Transilvania, donde nació en 1979 al pie de las montañas de Càlimani. Desde 2008 viajan juntos por el mundo, conociendo diferentes pueblos y culturas, trabajando en un proyecto multidisciplinar que combina literatura y periodismo, un compromiso con la educación, un viaje espiritual y un reto deportivo. La colección de libros Hors-Voyages (Ed. du J.B.), que coeditan, da testimonio de veinte años de aventuras y experiencias sobre el terreno en diferentes partes del mundo.

Resumen de la película:

6.000 kilómetros a pie por dos rutas milenarias, la Vía Egnatia y la Ruta de la Seda: dos años de aventura, desde el lugar de nacimiento de Marco Polo en Venecia hasta la frontera entre Kirguizistán y China.

De cultura en cultura, de pueblo en pueblo, de hombre en hombre, caminamos, la tierra de los cinco continentes colgando de nuestros cinturones en dos monederos de cuero. En cada país que atravesamos, organizamos ceremonias de intercambio de tierras: ofrecemos la tierra del mundo a la gente, que a cambio deposita la tierra de su país y su historia en nuestras bolsas.

Carne en el encuentro. Raíces en el vínculo. Gratuidad en el gesto. Espiritualidad en el camino.

La Terre en Marche: iniciación al viaje, aprendizaje de las personas.

Am 15. Januar findet im Archiv des Departements Manche die Altaïr-Konferenz « La terre en marche » statt – ein Film von Sabine und Jérôme Bergami.

Jérôme und Sabina Bergami sind ein französisch-rumänisches Paar. Sie sind beide Schriftsteller/Verleger bzw. Übersetzer/Moderator, Weltreisende, Referenten und Gründer der Organisation La Terre en Marche. Jérôme wurde 1974 in der Nähe von Paris als Sohn einer bretonischen Mutter und eines italienischen Vaters geboren.

Sabina stammt aus Transsylvanien, wo sie 1979 am Fuße des Càlimanigebirges geboren wurde. Seit 2008 führen sie gemeinsam eine multidisziplinäre Arbeit durch, die Literatur und Journalismus, pädagogisches Engagement, spirituellen Weg und sportliche Herausforderung miteinander vereint und auf den Straßen der Welt Völker und Kulturen trifft. Die Buchreihe Hors-Voyages (Ed. du J.B.), die sie gemeinsam leiten, zeugt von zwanzig Jahren Abenteuer und Felderfahrungen an verschiedenen Orten der Welt.

Zusammenfassung des Films :

6000 Kilometer zu Fuß entlang zweier tausendjähriger Straßen, der Via Egnatia und der Seidenstraße: ein zweijähriges Abenteuer, von Marco Polos Geburtshaus in Venedig bis zur kirgisisch-chinesischen Grenze.

Von Kultur zu Kultur, von Volk zu Volk, von Mensch zu Mensch wandern wir, die Erde der fünf Kontinente in zwei Lederbeuteln an unseren Gürteln hängend. In allen Ländern, die wir durchqueren, organisieren wir Zeremonien zum Austausch von Erde: Wir schenken den Menschen die Erde der Welt, die im Gegenzug die Erde ihres Landes, ihrer Geschichte in unsere Beutel legen.

Fleisch in der Begegnung. Wurzeln in der Verbindung. Die Unentgeltlichkeit in der Geste. Spiritualität auf dem Weg.

La Terre en Marche: Die Initiation der Reise, die Lehre der Menschen.

Mise à jour le 2023-10-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche