Conférence Altaïr > « Peuples du froid » 103 Rue du Maréchal Juin Saint-Lô, 13 novembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 13 novembre prochain aux archives départementales de la Manche, pour la conférence Altaïr « Peuples du froid »- Un film de Jacques Ducoin.

Attiré par le Grand Nord et les espaces sauvages depuis ses lectures d’enfance, Jacques Ducoin aime y rencontrer les peuples qui y survivent ainsi que la faune qui a su s’y adapter. Pas étonnant qu’un beau jour il jalonne les sentiers escarpés du Zanskar pour rencontrer une famille, au cœur de l’Himalaya indien, et qu’il y retourne en hiver, en marchant sur le fleuve gelé. Pas étonnant non plus qu’après ses nombreuses expériences en Alaska et au Yukon, à cheval, en traîneau à chien, en kayak et en canoë, il entraîne sa femme Catherine pendant plusieurs semaines dans une cabane de trappeur en plein cœur de la nature. Leurs voyages les ont menés au Groenland, au Spitzberg et en Sibérie à la rencontre des derniers nomades éleveurs de rennes, et en Mongolie auprès des Kazakhs et aigliers de l’Altaï. Photographe et réalisateur, Jacques aime partager sa passion et ses émotions. Catherine écrit des romans, inspirée par leurs découvertes et leurs rencontres. Ils nous livrent aujourd’hui quelques pépites de la vie en Nord.

Résumé du film :

Nomades Nénètses de Sibérie, Mongols et Kazakhs d’Asie centrale, Zanskarpas de l’Himalaya, tous vivent dans des conditions difficiles et parfois extrêmes. Jacques Ducoin nous emmène à leur rencontre et témoigne de modes de vies respectueux des traditions et de l’environnement naturel. Ces peuples ne possèdent pas grand chose mais se sentent libres. Un équilibre précaire néanmoins car leur avenir est gravement menacé par les changements climatiques.

Après une immersion chez une brigade d’éleveurs de rennes de Sibérie, l’auteur vous invite au festival de glace sur le lac Khovsgöl, surnommé « la perle bleue de Mongolie », puis dans des paysages de steppe et de montagne il rencontre les éleveurs de yacks et les aigliers de l’Altaï. Enfin, dans l’âpreté et la rudesse de l’hiver des régions montagneuses du nord-ouest de l’Inde, avec son fils David, et son ami Nono, ils empruntent la rivière gelée du Zanskar à 3700m d’altitude pour retrouver une famille après 25 ans ! Un voyage périlleux, des retrouvailles émouvantes au cœur de l’Himalaya !.

103 Rue du Maréchal Juin

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us on November 13 at the Archives Départementales de la Manche, for the Altaïr conference « Peuples du froid »- A film by Jacques Ducoin.

Jacques Ducoin has been drawn to the Far North and its wilderness ever since he read about it as a child, and enjoys meeting the people who survive there and the wildlife that has adapted to them. It’s hardly surprising, then, that one day he staked out the steep paths of Zanskar to meet a family in the heart of the Indian Himalayas, and that he returned in winter, walking on the frozen river. It’s no surprise either that, after his many experiences in Alaska and the Yukon, on horseback, dog-sled, kayak and canoe, he takes his wife Catherine for several weeks to a trapper’s cabin in the heart of nature. Their travels have taken them to Greenland, Spitzbergen and Siberia to meet the last reindeer-breeding nomads, and to Mongolia to meet the Kazakhs and Altai eagles. A photographer and film-maker, Jacques loves to share his passion and emotions. Catherine writes novels, inspired by their discoveries and encounters. Today, they share with us a few nuggets from life in the North.

Film summary:

The Nenets nomads of Siberia, the Mongols and Kazakhs of Central Asia, the Zanskarpas of the Himalayas, all live in difficult and sometimes extreme conditions. Jacques Ducoin takes us on a journey to meet them, and bears witness to a way of life that respects traditions and the natural environment. These people don’t own much, but they feel free. A precarious balance, however, as their future is seriously threatened by climate change.

After an immersion in a Siberian reindeer-breeding brigade, the author invites you to the ice festival on Lake Khovsgöl, nicknamed « the blue pearl of Mongolia », then into steppe and mountain landscapes to meet the yak breeders and eaglers of the Altai. Finally, in the harsh, harsh winter of the mountainous regions of north-west India, with his son David, and his friend Nono, they travel the frozen river of Zanskar at 3700m altitude to find a family after 25 years! A perilous journey and a moving reunion in the heart of the Himalayas!

Únase a nosotros el 13 de noviembre en los archivos departamentales de la Mancha para asistir a la conferencia de Altaïr « Peuples du froid » – Una película de Jacques Ducoin.

Jacques Ducoin se siente atraído por el Extremo Norte y su naturaleza salvaje desde que leyó sobre él de niño, y disfruta conociendo a la gente que sobrevive allí y a la fauna que se ha adaptado a ellos. Por eso no es de extrañar que un día partiera por los escarpados senderos de Zanskar para encontrarse con una familia en el corazón del Himalaya indio, y que regresara allí en invierno, caminando por el río helado. Tampoco sorprende que, tras sus numerosas experiencias en Alaska y el Yukón, a caballo, en trineo tirado por perros, en kayak y en canoa, se llevara a su esposa Catherine con él durante varias semanas en una cabaña de tramperos en plena naturaleza salvaje. Sus viajes les han llevado a Groenlandia, Spitzbergen y Siberia para conocer a los últimos nómadas criadores de renos, y a Mongolia para encontrarse con los kazajos y las águilas del Altai. Jacques es fotógrafo y cineasta, y le encanta compartir su pasión y sus emociones. Catherine escribe novelas inspiradas en sus descubrimientos y encuentros. Hoy comparten con nosotros algunas perlas de la vida en el Norte.

Resumen de la película:

Los nómadas nenets de Siberia, los mongoles y kazajos de Asia Central, los zanskarpas del Himalaya… todos viven en condiciones difíciles y a veces extremas. Jacques Ducoin nos lleva a conocerlos y nos da testimonio de un modo de vida que respeta las tradiciones y el entorno natural. Estas gentes tienen muy poco, pero se sienten libres. Pero su equilibrio es precario, ya que su futuro está seriamente amenazado por el cambio climático.

Tras sumergirse en una brigada de pastores de renos siberianos, el autor le invita al festival del hielo en el lago Khovsgöl, apodado « la perla azul de Mongolia », y después a paisajes de estepa y montaña donde conoce a los pastores de yaks y a las águilas del Altai. Por último, en las duras condiciones invernales de las regiones montañosas del noroeste de la India, con su hijo David y su amigo Nono, recorren el río helado de Zanskar a 3.700 m de altitud para encontrar una familia ¡después de 25 años! Un viaje peligroso y un reencuentro conmovedor en el corazón del Himalaya

Am 13. November findet in den Archiven des Departements Manche die Altaïr-Konferenz « Völker der Kälte » statt – ein Film von Jacques Ducoin.

Jacques Ducoin ist seit seiner Kindheit vom hohen Norden und der Wildnis fasziniert. Er trifft dort gerne auf die Völker, die dort überleben, und auf die Tierwelt, die sich daran angepasst hat. So ist es nicht verwunderlich, dass er eines Tages die steilen Pfade von Zanskar entlangwandert, um eine Familie im Herzen des indischen Himalayas zu treffen, und im Winter auf dem gefrorenen Fluss zurückkehrt. Es ist auch nicht verwunderlich, dass er nach seinen zahlreichen Erlebnissen in Alaska und im Yukon zu Pferd, mit Hundeschlitten, Kajaks und Kanus seine Frau Catherine für mehrere Wochen in eine Trapperhütte mitten in der Natur mitnimmt. Ihre Reisen führten sie nach Grönland, Spitzbergen und Sibirien zu den letzten Nomaden, die Rentiere züchteten, und in die Mongolei zu den Kasachen und Adlern des Altai. Als Fotograf und Filmemacher teilt Jacques gerne seine Leidenschaft und seine Emotionen. Catherine schreibt Romane, inspiriert von ihren Entdeckungen und Begegnungen. Heute liefern sie uns einige Nuggets über das Leben im Norden.

Zusammenfassung des Films :

Nomaden der Nenzen in Sibirien, Mongolen und Kasachen in Zentralasien, Zanskarpas im Himalaya – sie alle leben unter schwierigen und manchmal extremen Bedingungen. Jacques Ducoin nimmt uns mit auf eine Reise zu ihnen und berichtet von Lebensweisen, die die Traditionen und die natürliche Umwelt respektieren. Diese Völker besitzen nicht viel, fühlen sich aber frei. Ein prekäres Gleichgewicht jedoch, denn ihre Zukunft ist durch den Klimawandel ernsthaft bedroht.

Nach einem Eintauchen in eine Brigade sibirischer Rentierzüchter lädt Sie der Autor zum Eisfestival auf dem Khovsgöl-See ein, der auch als « blaue Perle der Mongolei » bezeichnet wird. In Steppen- und Berglandschaften begegnet er dann den Yakzüchtern und Adlerzüchtern des Altai. Schließlich, im rauen und harten Winter der Bergregionen Nordwestindiens, nehmen sie mit seinem Sohn David und seinem Freund Nono den gefrorenen Fluss von Zanskar in 3700 m Höhe, um nach 25 Jahren wieder eine Familie zu finden! Eine gefährliche Reise und ein bewegendes Wiedersehen im Herzen des Himalaya!

