JEP2023 > Visite guidée aux archives départementales de la Manche 103 Rue du Maréchal Juin Saint-Lô, 17 septembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, rendez-vous le 17 septembre prochain aux archives départementales de la Manche, pour assister à une visite guidée des magasins de conservation et présentation des collections.

Départs des visites toutes les 30 min, dernier départ à 17h, durée 45 min, 15 pers. max.

Les archives départementales, le plus ancien service patrimonial du département puisque leur création remonte à la Révolution et dont la gestion a été confiée au conseil général lors de la première décentralisation, mettent en œuvre cinq missions : 1. une mission de contrôle des archives produites auprès des personnes publiques de leur ressort, 2. une mission de collecte des archives administratives mais aussi des archives privées qui constituent, en raison des destructions de 1944, un complément indispensable aux fonds aujourd’hui disparus, 3. une mission de classement des documents collectés, 4. une mission de conservation de ces documents, 5. enfin, une mission de communication des documents..

2023-09-17 14:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

103 Rue du Maréchal Juin

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



As part of the European Heritage Days, join us at the archives départementales de la Manche on September 17 for a guided tour of the storage facilities and a presentation of the collections.

Tours depart every 30 minutes, last tour at 5pm, duration 45 minutes, max. 15 people.

The departmental archives, the oldest heritage service in the department since their creation in the Revolution, and whose management was entrusted to the General Council when the first decentralization took place, have five missions: 1. a mission to control the archives produced by the public bodies within their jurisdiction, 2. collection of administrative archives, as well as private archives which, due to the destruction of 1944, constitute an essential complement to the collections which have now disappeared, 3. classification of the documents collected, 4. conservation of these documents, 5. and finally, communication of the documents.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, acuda el 17 de septiembre a los archivos departamentales de la Mancha para una visita guiada de los almacenes y una presentación de las colecciones.

Salidas cada 30 minutos, última visita a las 17.00 h, duración 45 minutos, máximo 15 personas.

Los archivos departamentales, el servicio patrimonial más antiguo del departamento desde su creación durante la Revolución, y cuya gestión fue confiada al Consejo General en el momento de la primera descentralización, desempeñan cinco misiones: 1. una misión de control de los archivos producidos por los organismos públicos de su competencia, 2. una misión de gestión de los archivos administrativos, 3. una misión de gestión de los archivos de la administración pública. 2. recoger los archivos administrativos, así como los archivos privados que, debido a la destrucción de 1944, constituyen un complemento indispensable de los fondos hoy desaparecidos; 3. clasificar los documentos recogidos; 4. conservar estos documentos; 5. y, por último, facilitar el acceso a estos documentos.

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals können Sie am 17. September im Archiv des Departements Manche an einer Führung durch die Aufbewahrungsräume und einer Präsentation der Sammlungen teilnehmen.

Die Führungen beginnen alle 30 Minuten, letzter Start um 17 Uhr, Dauer 45 Minuten, max. 15 Personen.

Die Archive des Departements, die ältesten Archive des Departements, deren Gründung auf die Revolution zurückgeht und deren Verwaltung im Zuge der ersten Dezentralisierung dem Generalrat übertragen wurde, haben fünf Aufgaben: 1. eine Kontrollfunktion für Archive, die bei öffentlichen Personen in ihrem Zuständigkeitsbereich angelegt wurden, 2. eine Aufgabe der Sammlung von Verwaltungsarchiven, aber auch von Privatarchiven, die aufgrund der Zerstörungen von 1944 eine unverzichtbare Ergänzung zu den heute verschwundenen Beständen darstellen, 3. eine Aufgabe der Klassifizierung der gesammelten Dokumente, 4. eine Aufgabe der Aufbewahrung dieser Dokumente, 5. schließlich eine Aufgabe der Weitergabe der Dokumente.

