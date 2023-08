Conférence > « Le millénaire du Mont-Saint-Michel » 103 Rue du Maréchal Juin Saint-Lô, 13 septembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 13 septembre prochain à l’amphithéâtre des archives départementales de la Manche, pour la conférence « Le millénaire du Mont-Saint-Michel » par François Saint-James.

Entrée libre..

2023-09-13 18:00:00 fin : 2023-09-13 . .

103 Rue du Maréchal Juin

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us on September 13 in the amphitheatre of the Archives Départementales de la Manche, for the lecture « Le millénaire du Mont-Saint-Michel » by François Saint-James.

Free admission.

Acompáñenos el 13 de septiembre en el anfiteatro de los archivos departamentales de la Mancha para asistir a la conferencia « Le millénaire du Mont-Saint-Michel » (El milenio del Mont-Saint-Michel), a cargo de François Saint-James.

La entrada es gratuita.

Am 13. September findet im Amphitheater des Archivs des Departements Manche ein Vortrag von François Saint-James zum Thema « Le millénaire du Mont-Saint-Michel » (Das Jahrtausend des Mont-Saint-Michel) statt.

Der Eintritt ist frei.

Mise à jour le 2023-08-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche