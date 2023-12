Cet évènement est passé Exposition > Le Chevalier Des Touches, un chouan de roman et d’histoire 103 Rue du Maréchal Juin Saint-Lô Catégories d’Évènement: Manche

Saint-Lô Exposition > Le Chevalier Des Touches, un chouan de roman et d’histoire 103 Rue du Maréchal Juin Saint-Lô, 7 juillet 2023, Saint-Lô. Saint-Lô Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-07-07 09:00:00

fin : 2023-12-22 17:00:00 Du 7 juillet et jusqu’à la fin de l’année 2023, les Archives départementales, Maison de l’histoire de la Manche proposent une nouvelle exposition consacrée au célèbre roman de Jules Barbey d’Aurevilly, Le Chevalier Des Touches, dont l’action se déroule entièrement dans la Manche, à Valognes, Avranches, Coutances et sur la côte des Isles. Cet événement présente des manuscrits et des lettres de l’auteur, enrichis de documents iconographiques, retraçant le processus d’écriture de cette œuvre dont les personnages sont inspirés de personnages réels de notre département. Au-delà du roman, l’exposition vous fera découvrir la vie du vrai Jacques Destouches, le personnage historique qui a inspiré Barbey d’Aurevilly, et la fin de la période révolutionnaire, à travers de nombreux documents d’archives originaux sur la chouannerie normande. Du Lundi au vendredi de 9h à 17h.

Archives départementales de la Manche, Maison de l’Histoire à Saint-Lô.

02 33 75 10 10..

103 Rue du Maréchal Juin

Saint-Lô 50000 Manche Normandie

