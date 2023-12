Spectacle – Toc toc 103 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Début : 2024-01-27 20:00:00

fin : 2024-01-27 22:00:00 Envie de bonne humeur? Assister à cette comédie de Laurent Baffie dans laquelle 6 patients souffrants de tocs se retrouvent dans une salle d’attente..

Le Dr Stern, de renommée mondiale, est un spécialiste des troubles obsessionnels compulsifs ou « TOC ». Il ne consulte que très rarement en France. Les six personnes qui bavardent dans sa salle d’attente ont dû patienter de nombreux mois pour obtenir une consultation. Mais l’éminent thérapeute se fait attendre … Les 10 comédiens de la troupe Sigo Planch’ vous propose cette pièce de Laurent Baffie mise en scène par Patrick Day. Réservation au 07 86 28 17 07 après 18h. EUR.

103 Rue du Général de Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est

