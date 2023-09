Exposition – Les bijoux de Christian Clevenot 103 rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble, 26 septembre 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

L’artisan travaille le verre creux pour créer des bijoux et objets décoratifs. Venez découvrir ses magnifiques réalisations..

2023-09-26 fin : 2023-10-02 18:00:00. EUR.

103 rue du Général De Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



The artisan works hollow glass to create jewelry and decorative objects. Come and discover his magnificent creations.

El artesano trabaja el vidrio hueco para crear joyas y objetos decorativos. Venga a descubrir sus magníficas creaciones.

Der Kunsthandwerker bearbeitet Hohlglas, um Schmuck und dekorative Objekte herzustellen. Kommen Sie und entdecken Sie seine wunderschönen Arbeiten.

