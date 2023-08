Exposition – Emaux de Christian Leclercq 103 rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble, 5 septembre 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Venez découvrir les émaux de Christian Leclercq, Maître Céramiste..

2023-09-05 fin : 2023-09-11 18:00:00. EUR.

103 rue du Général De Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



Come and discover the enamels of Christian Leclercq, Master Ceramist.

Venga a descubrir los esmaltes de Christian Leclercq, maestro ceramista.

Entdecken Sie die Glasuren von Christian Leclercq, Meisterkeramiker.

Mise à jour le 2023-08-16 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg