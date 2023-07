CRÉPUSCULE AU CRATÈRE DES CARNIVORES 103 rue de Cholet Doué-en-Anjou, 4 août 2023, Doué-en-Anjou.

Doué-en-Anjou,Maine-et-Loire

Les 7 juillets et 4 août, pour la 1ère fois, les allées du Cratère des Carnivores (espaces n°29 à 39) resteront ouvertes de 19h30 à 22h !.

103 rue de Cholet Doué-la-Fontaine

Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire



On July 7 and August 4, for the 1st time, the alleys of the Cratère des Carnivores (spaces n°29 to 39) will remain open from 7:30 pm to 10 pm!

El 7 de julio y el 4 de agosto, por primera vez, los pasillos del Cratère des Carnivores (zonas 29 a 39) permanecerán abiertos de 19.30 a 22.00 h

Am 7. Juli und 4. August bleiben die Gänge des Kraters der Fleischfresser (Bereiche Nr. 29 bis 39) zum ersten Mal von 19:30 bis 22:00 Uhr geöffnet!

