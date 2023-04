DE LA SCULPTURE À LA NATURE AU BIOPARC 103 rue de Cholet Doué-en-Anjou Catégories d’Évènement: Doué-en-Anjou

Maine-et-Loire

DE LA SCULPTURE À LA NATURE AU BIOPARC 103 rue de Cholet, 2 juillet 2023, Doué-en-Anjou. Admirez le savoir-faire de nos amis artistes du Niger !.

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 . EUR.

103 rue de Cholet Doué-la-Fontaine

Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Admire the know-how of our artist friends from Niger! ¡Admire el saber hacer de nuestros amigos artistas de Níger! Bewundern Sie das Können unserer Künstlerfreunde aus dem Niger! Mise à jour le 2023-03-15 par eSPRIT Pays de la Loire

Détails Catégories d’Évènement: Doué-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu 103 rue de Cholet Adresse 103 rue de Cholet Doué-la-Fontaine Ville Doué-en-Anjou Departement Maine-et-Loire Lieu Ville 103 rue de Cholet Doué-en-Anjou

103 rue de Cholet Doué-en-Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/doue-en-anjou/

DE LA SCULPTURE À LA NATURE AU BIOPARC 103 rue de Cholet 2023-07-02 was last modified: by DE LA SCULPTURE À LA NATURE AU BIOPARC 103 rue de Cholet 103 rue de Cholet 2 juillet 2023 103 rue de Cholet Doué-en-Anjou

Doué-en-Anjou Maine-et-Loire