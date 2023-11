Rencontre avec le patrimoine 103 Cours du 14 Juillet Langon, 8 novembre 2023, Langon.

Langon,Gironde

Le Centre du Patrimoine du Sud-Gironde organise chaque mercredi après-midi des cafés-patrimoine. Le thème sera déterminé lors de la réservation (le port, les fêtes de quartier, le pont, l’église, la tour mauresque, la façade Henri IV, etc.). Des reproductions de cartes anciennes avec l’historique seront disponibles. La volonté est de sensibiliser au patrimoine dans son acceptation la plus large. ll existe à côté un patrimoine immatériel qui a contribué à écrire l’histoire de Langon.

Des cafés-patrimoine mensuels, voire bi-mensuels en rapport avec les 25 questions de « Découvrir Langon » sont également proposés.

Limité à 5 personnes..

2023-11-08 fin : 2023-11-08 . EUR.

103 Cours du 14 Juillet Allée Garros

Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Centre du Patrimoine du Sud-Gironde organizes heritage cafés every Wednesday afternoon. The theme will be determined on reservation (the port, local festivals, the bridge, the church, the Moorish tower, the Henri IV facade, etc.). Reproductions of old maps with the history will be available. The aim is to raise awareness of Langon’s heritage in the broadest sense of the term. Alongside this is the intangible heritage that has helped write the town’s history.

Monthly, or even bi-monthly, heritage cafés are also proposed in connection with the 25 questions of « Découvrir Langon ».

Limited to 5 people.

El Centro del Patrimonio del Sur de Gironda organiza cafés del patrimonio todos los miércoles por la tarde. El tema se determinará en el momento de la reserva (el puerto, las fiestas locales, el puente, la iglesia, la torre árabe, la fachada de Enrique IV, etc.). Habrá reproducciones de mapas antiguos con la historia. El objetivo es dar a conocer el patrimonio de Langon en el sentido más amplio del término. Junto a éste, existe un patrimonio inmaterial que ha contribuido a escribir la historia de Langon.

También se celebrarán cafés del patrimonio mensuales o incluso bimensuales en relación con las 25 preguntas planteadas en « Découvrir Langon ».

Limitados a 5 personas.

Das Centre du Patrimoine du Sud-Gironde organisiert jeden Mittwochnachmittag Erbgut-Cafés. Das Thema wird bei der Reservierung festgelegt (der Hafen, die Stadtteilfeste, die Brücke, die Kirche, der maurische Turm, die Fassade Henri IV usw.). Reproduktionen alter Karten mit dem historischen Hintergrund werden zur Verfügung stehen. Man möchte das Bewusstsein für das Kulturerbe im weitesten Sinne schärfen. Daneben gibt es auch ein immaterielles Kulturerbe, das die Geschichte von Langon mitgeschrieben hat.

Außerdem werden monatlich oder sogar zweimal im Monat Erbgut-Cafés angeboten, die sich auf die 25 Fragen von « Découvrir Langon » beziehen.

Begrenzt auf 5 Personen.

