2022-11-05 – 2022-11-05 Douzy Ardennes EUR 20 23Place du 11 Novembre Salle des fêtes Douzy Au programme : Karen Lovely, un mélange de blues contemporain, de Blues Rock et de musique Roots américaine. Et Arnaud Fradin, leader du groupe Malted Milk, écume les scènes soul-blues européennes et américaines, depuis deux décennies. Billet en prévente à 20€ et entrée à 23€ Formulaire de prévente sur www.chorusblues.com Réservation des tables au 06 51 12 54 30 +33 6 51 12 54 30 Douzy

