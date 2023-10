VINS PRIMEURS 2023 AU CHÂTEAU DE FOURQUES 1024 Route de Lavérune Juvignac, 19 octobre 2023, Juvignac.

Juvignac,Hérault

A l’occasion de la sortie des nouveaux vins primeurs, le domaine de Fourques organise trois jours de fête !.

2023-10-19 10:00:00 fin : 2023-10-21 19:00:00. .

1024 Route de Lavérune

Juvignac 34990 Hérault Occitanie



To celebrate the release of the new en primeur wines, Domaine de Fourques is organizing a three-day party!

Para celebrar la salida al mercado de los nuevos vinos en primeur, el Domaine de Fourques organiza una fiesta de tres días

Anlässlich der Veröffentlichung der neuen Primeurweine veranstaltet die Domaine de Fourques ein dreitägiges Fest!

Mise à jour le 2023-10-13 par OT MONTPELLIER