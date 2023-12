Noël dans les tranchées 102 rue Pasteur Souchez, 3 janvier 2024, Souchez.

Souchez Pas-de-Calais

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03

fin : 2024-01-03

Les enfants partent à la découverte de la vie des soldats dans les tranchées durant la période de Noël et de la nouvelle année..

Les enfants partent à la découverte de la vie des soldats dans les tranchées durant la période de Noël et de la nouvelle année.

Ils découvriront les trêves de 1914 et 1915. Puis, ils créeront en atelier leurs cartes de vœux personnalisées.

De nombreuses cartes étaient envoyées par les soldats mais également par les familles.

.

102 rue Pasteur

Souchez 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France



Mise à jour le 2023-12-01 par Pas-de-Calais Tourisme