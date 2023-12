Atelier photophores et cartes de voeux 102 rue Pasteur Souchez Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais

2023-12-27

Au milieu des collections du Centre d’histoire et sur un site chargé d’histoire, venez partager avec votre enfant un moment de créativité et d’arts manuels. Fabriquez votre propre photophore sur le thème des fleurs du souvenir ainsi qu’une carte de vœux en hommage à ces émouvants courriers que les soldats écrivaient lors des fêtes, puis rentrez chez vous avec de beaux souvenirs faits mains ! .

