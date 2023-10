Visite de l’exposition Jeux de guerre. Jouer avec l’histoire 102 rue Pasteur Souchez, 21 octobre 2023, Souchez.

Souchez,Pas-de-Calais

Partez en visite guidée avec notre médiateur à la découverte de l’exposition temporaire Jeux de guerre qui montre comment les développeurs de jeux vidéo jouent avec l’histoire de la Grande Guerre..

2023-10-21 fin : 2023-11-04 . .

102 rue Pasteur

Souchez 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France



Join our mediator on a guided tour of the War Games temporary exhibition, which shows how video game developers play with the history of the Great War.

Acompañe a nuestro mediador en una visita guiada a la exposición temporal Juegos de Guerra, que muestra cómo los desarrolladores de videojuegos juegan con la historia de la Gran Guerra.

Gehen Sie mit unserem Vermittler auf eine geführte Tour durch die Sonderausstellung Jeux de guerre, die zeigt, wie Videospielentwickler mit der Geschichte des Großen Krieges spielen.

