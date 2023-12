« SIESTE ACOUSTIQUE », BASTIEN LALLEMANT 102 Rue Gambetta Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe « SIESTE ACOUSTIQUE », BASTIEN LALLEMANT 102 Rue Gambetta Le Mans, 26 janvier 2024, Le Mans. Le Mans Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 18:30:00

fin : 2024-01-26 . Dans le cadre de Le Mans Sonore, le service du Développement et de l’Actions Culturels de la ville du Mans et les Archives municipales du Mans proposent Sieste Acoustique par Bastien Lallemant. Sieste sonore. Tout public, dès 6 ans (1h). Gratuit, sur réservation au 02 43 47 49 28 ou à megan.anselme@lemans.fr. Le public est invite´ a` s’étendre pour écouter un concert. Des musiciens jouent au centre de la salle, enchaînent des musiques, des récits, des fictions sans qu’aucun applaudissement ne vienne rompre le charme. .

102 Rue Gambetta Archives municipales du Mans

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-14 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Code postal 72000 Lieu 102 Rue Gambetta Adresse 102 Rue Gambetta Archives municipales du Mans Ville Le Mans Departement Sarthe Lieu Ville 102 Rue Gambetta Le Mans Latitude 48.00758 Longitude 0.18864 latitude longitude 48.00758;0.18864

102 Rue Gambetta Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/