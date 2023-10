Sortie nature : Rallye Photo 102 Rue du Carrousel Sainte-Adresse, 12 novembre 2023, Sainte-Adresse.

Sainte-Adresse,Seine-Maritime

Sortie nature animée par Touches d’Histoire

Lors de ce rallye photo, vous découvrez cet incroyable site : sa faune et sa flore, son patrimoine bâti mais surtout ses secrets ! Il faudra faire preuve d’observation et d’astuce pour que votre groupe sorte vainqueur !

Public familiale, à partir de 6 ans.

Prévoir appareil photo ou smartphone.

Rendez-vous au parking du phare de la Hève, 100-102 rue du Carrousel à Sainte-Adresse.

Réservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html.

2023-11-12 15:00:00 fin : 2023-11-12 17:00:00. .

102 Rue du Carrousel

Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie



Nature outing organized by Touches d’Histoire

During this photo rally, you’ll discover this incredible site: its flora and fauna, its built heritage and, above all, its secrets! You’ll need to be both observant and clever if your group is to emerge victorious!

Family audience, ages 6 and up.

Bring camera or smartphone.

Meet at the Hève lighthouse parking lot, 100-102 rue du Carrousel, Sainte-Adresse.

Booking: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Excursión a la naturaleza organizada por Touches d’Histoire

Durante este rally fotográfico, descubrirá este increíble lugar: su flora y su fauna, su patrimonio construido y, sobre todo, ¡sus secretos! Tendrá que ser observador e inteligente si quiere que su grupo gane

Apto para familias a partir de 6 años.

Traiga su cámara de fotos o su smartphone.

Encuentro en el aparcamiento del faro de Hève, 100-102 rue du Carrousel, Sainte-Adresse.

Reservas: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Naturausflug unter der Leitung von Touches d’Histoire

Bei dieser Fotorallye lernen Sie diesen unglaublichen Ort kennen: seine Fauna und Flora, sein bauliches Erbe, aber vor allem seine Geheimnisse! Sie müssen Ihre Beobachtungsgabe und Ihren Scharfsinn unter Beweis stellen, damit Ihre Gruppe als Sieger hervorgeht!

Für Familien ab 6 Jahren.

Fotoapparat oder Smartphone mitbringen.

Treffpunkt: Parkplatz des Leuchtturms von La Hève, 100-102 rue du Carrousel in Sainte-Adresse.

Reservierung: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

