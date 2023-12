Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande, 13 mars 2024 14:00, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

Musée numérique : JAPONISME

Cette collection originale est une occasion unique de plonger dans une sélection d’œuvres soumises à l’influence de la civilisation et de l’Art japonais. Pour Raymond Isey, « le Japon a été l’équivalent de la découverte d’un continent esthétique nouveau ».

Session de réalité virtuelle : Caravaggio in tenebris (8min)

À travers l’exploration onirique des plus grands chef-d’œuvres du Caravage, déambulez dans une nuit romaine entre l’ombre et la lumière, le vice et la foi, la violence et la contemplation..

102 rue de la république Micro-Folie du Pays Foyen

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Digital Museum: JAPANISM

This original collection offers a unique opportunity to immerse yourself in a selection of works influenced by Japanese art and civilization. For Raymond Isey, « Japan was the equivalent of discovering a new aesthetic continent ».

Virtual reality session: Caravaggio in tenebris (8min)

Through a dreamlike exploration of Caravaggio?s greatest masterpieces, wander through a Roman night between light and shadow, vice and faith, violence and contemplation.

Museo Digital: JAPONISMO

Esta original colección es una oportunidad única para sumergirse en una selección de obras influidas por el arte y la civilización japoneses. Para Raymond Isey, « Japón equivalía a descubrir un nuevo continente estético ».

Sesión de realidad virtual: Caravaggio in tenebris (8min)

A través de una exploración onírica de las mayores obras maestras de Caravaggio, deambule por una noche romana entre la luz y la sombra, el vicio y la fe, la violencia y la contemplación.

Digitales Museum: JAPANISMUS

Diese originelle Sammlung ist eine einzigartige Gelegenheit, in eine Auswahl von Werken einzutauchen, die unter dem Einfluss der japanischen Zivilisation und Kunst stehen. Für Raymond Isey war « Japan die Entdeckung eines neuen ästhetischen Kontinents ».

Virtuelle Realität: Caravaggio in tenebris (8min)

In einer traumhaften Erkundung der größten Meisterwerke Caravaggios wandeln Sie durch eine römische Nacht zwischen Licht und Schatten, Laster und Glauben, Gewalt und Kontemplation.

