Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande, 28 février 2024 09:30, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

NOUVELLE COLLECTION Musée numérique : Collection Centre-Val-de-Loire

Cette collection vous offre la possibilité de (re)découvrir pas moins de 8 châteaux et domaines d’exception, pour la plupart classés Patrimoine mondial de l’UNESCO. Véritable symbole de l’art de vivre à la Française, les sélections choisies permettront d’aborder autant leur histoire architecturale que celle des grands personnages qui y ont séjourné.

Session de réalité virtuelle : Aux portes de l’Espace (11min).

2024-02-28 fin : 2024-02-28 12:30:00. .

102 rue de la république Micro-Folie du Pays Foyen

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



NEW COLLECTION Digital Museum: Centre-Val-de-Loire Collection

This collection offers you the chance to (re)discover no fewer than 8 exceptional châteaux and estates, most of which are UNESCO World Heritage Sites. A veritable symbol of the French art of living, the selections chosen will allow you to explore both their architectural history and that of the great people who have lived there.

Virtual reality session: At the gates of space (11min)

NUEVA COLECCIÓN Museo Digital: Colección Centre-Val-de-Loire

Esta colección le ofrece la oportunidad de (re)descubrir nada menos que 8 castillos y fincas excepcionales, la mayoría de ellos declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Verdadero símbolo del arte de vivir a la francesa, las selecciones elegidas le permitirán explorar tanto su historia arquitectónica como la de los grandes personajes que se han alojado en ellos.

Sesión de realidad virtual: A las puertas del espacio (11min)

NEUE KOLLEKTION Digitales Museum: Sammlung Centre-Val-de-Loire

Diese Sammlung bietet Ihnen die Möglichkeit, nicht weniger als 8 außergewöhnliche Schlösser und Landgüter (wieder) zu entdecken, von denen die meisten zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurden. Die ausgewählten Schlösser sind ein Symbol für die französische Lebenskunst und bieten sowohl einen Einblick in die Geschichte der Architektur als auch in die der großen Persönlichkeiten, die sich dort aufgehalten haben.

Virtuelle Realität: Das Tor zum Weltraum (11min)

