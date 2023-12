Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande, 14 février 2024 09:30, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

Musée numérique : COLLECTION NATIONALE #3

La dernière Collection nationale du Musée numérique invite à (re)découvrir les chefs-d’œuvre et richesses de 12 des plus grandes institutions nationales : les Beaux-Arts de Paris, la Bibliothèque nationale de France, le Centre des monuments nationaux, le Centre national des arts du cirque, le Centre national des arts plastiques, le Musée d’Archéologie nationale – Domaine Saint-Germain-en-Laye, le Musée national des arts asiatiques–Guimet, le Muséum national d’Histoire naturelle, Numeridanse, l’Odéon–Théâtre de l’Europe, Radio France et le Service interministériel des Archives de France.

Session de réalité virtuelle : Un bar aux Folies Bergères d’Edouard Manet (6min)..

2024-02-14 fin : 2024-02-14 12:30:00. .

102 rue de la république Micro-Folie du Pays Foyen

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Digital Museum: NATIONAL COLLECTION #3

The latest National Collection from the Digital Museum invites you to (re)discover the masterpieces and riches of 12 of France?s leading institutions: the Beaux-Arts de Paris, the Bibliothèque nationale de France, the Centre des monuments nationaux, the Centre national des arts du cirque, the Centre national des arts plastiques, the Musée d?Archéologie nationale? Domaine Saint-Germain-en-Laye, the Musée national des arts asiatiques?Guimet, the Muséum national d?Histoire naturelle, Numeridanse, the Odéon?Théâtre de l?Europe, Radio France and the Service interministériel des Archives de France.

Virtual reality session: Un bar aux Folies Bergères by Edouard Manet (6min).

Museo Digital: COLECCIÓN NACIONAL nº 3

La última Colección Nacional del Museo Digital le invita a (re)descubrir las obras maestras y los tesoros de 12 de las más grandes instituciones nacionales: Bellas Artes de París, Biblioteca Nacional de Francia, Centro de Monumentos Nacionales, Centro Nacional de Artes del Circo, Centro Nacional de Artes Plásticas, Museo de Arqueología Nacional, Domaine Saint-Germain-en-Laye, Museo Nacional de Artes Asiáticas Guimet, Museo Nacional de Historia Natural, Numerario, etc Domaine Saint-Germain-en-Laye, Musée national des arts asiatiques Guimet, Muséum national d’histoire naturelle, Numeridanse, Odéon Théâtre de l’Europe, Radio France y Service interministériel des Archives de France.

Sesión de realidad virtual: Un bar aux Folies Bergères de Edouard Manet (6min).

Digitales Museum: NATIONALE SOCLLECTION #3

Die neueste Nationale Sammlung des Digitalen Museums lädt dazu ein, die Meisterwerke und Schätze von 12 der größten nationalen Institutionen (wieder) zu entdecken: die Beaux-Arts de Paris, die Bibliothèque nationale de France, das Centre des monuments nationaux, das Centre national des arts du cirque, das Centre national des arts plastiques, das Musée d’Archéologie nationale ? Domaine Saint-Germain-en-Laye, das Musée national des arts asiatiques?Guimet, das Muséum national d’Histoire naturelle, Numeridanse, das Odéon Théâtre de l’Europe, Radio France und der interministerielle Dienst der französischen Archive.

Virtual-Reality-Session: Eine Bar in den Folies Bergères von Edouard Manet (6min).

Mise à jour le 2023-12-06 par OT du Pays Foyen