Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande, 31 janvier 2024 14:00, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

Musée numérique : COLLECTION QUEBEC

Découvrez la belle province de ses racines amérindiennes à nos jours dans toute sa riche diversité. Et appréhendez la culture de cette seule province francophone de l’Amérique.

Session de réalité virtuelle : Les rêves de Douanier Rousseau (7 min)

Plongez dans le célèbre tableau « Le Rêve » de Henri Rousseau. Suivez un visiteur curieux qui se laisse enfermer au jardin des plantes à Paris. Ce lieu a été source d’inspiration pour le peintre, charmé par l’univers de la jungle et des animaux..

2024-01-31 fin : 2024-01-31 17:00:00. .

102 rue de la république Micro-Folie du Pays Foyen

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Digital Museum: COLLECTION QUEBEC

Discover the rich diversity of this beautiful province, from its Amerindian roots to the present day. And discover the culture of America?s only French-speaking province.

Virtual reality session: Douanier Rousseau’s dreams (7 min.)

Immerse yourself in Henri Rousseau’s famous painting « Le Rêve ». Follow a curious visitor who lets himself be locked up in the Jardin des Plantes in Paris. This place was a source of inspiration for the painter, charmed by the world of jungles and animals.

Museo Digital: COLECCIÓN QUEBEC

Descubra la rica diversidad de esta hermosa provincia, desde sus raíces amerindias hasta nuestros días. Y conozca la cultura de la única provincia francófona de América.

Sesión de realidad virtual: Los sueños de Douanier Rousseau (7 min)

Sumérjase en el famoso cuadro de Henri Rousseau « Le Rêve ». Siga a un curioso visitante que se deja encerrar en el Jardin des Plantes de París. Este lugar fue fuente de inspiración para el pintor, encantado por el mundo de la selva y los animales.

Digitales Museum: COLLECTION QUEBEC

Entdecken Sie die schöne Provinz von ihren indianischen Wurzeln bis heute in all ihrer reichen Vielfalt. Erfahren Sie mehr über die Kultur dieser einzigen französischsprachigen Provinz Amerikas.

Virtual-Reality-Session: Die Träume des Douanier Rousseau (7 Min.)

Tauchen Sie ein in das berühmte Gemälde « Der Traum » von Henri Rousseau. Folgen Sie einem neugierigen Besucher, der sich im Jardin des Plantes in Paris einschließen lässt. Dieser Ort war eine Inspirationsquelle für den Maler, der von der Welt des Dschungels und der Tiere bezaubert war.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT du Pays Foyen