Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande, 17 janvier 2024 14:00, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

Musée numérique : COLLECTION NATIONALE #1

Découvrez à votre rythme, la richesse et la diversité de la Collection Nationale #1, grâce à nos nombreux partenaires tels que le Centre Pompidou, le Musée de Louvre, Universcience…et bien d’autres encore !

Session de réalité virtuelle : Le Château de Fontainebleau (8min)

Une plongée à travers le temps et l’espace à la (re)découverte des lieux les plus emblématiques de Fontainebleau, où le récit d’événements historiques se mêle aux mots des célèbres Flaubert ou Mallarmé. Cet épisode permet de déambuler en immersion dans les somptueuses galeries François 1er et galerie des Cerfs et dans la salle de bal.

Il offre également des points de vue aériens exceptionnels des jardins, plans d’eaux et toits ordinairement inobservables par le visiteur..

2024-01-17 fin : 2024-01-17 17:00:00

102 rue de la république Micro-Folie du Pays Foyen

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Digital Museum: NATIONAL COLLECTION #1

Discover the richness and diversity of National Collection #1 at your own pace, thanks to our many partners such as the Centre Pompidou, Musée de Louvre, Universcience…and many more!

Virtual reality session: Château de Fontainebleau (8min)

A plunge through time and space to (re)discover Fontainebleau?s most emblematic landmarks, where accounts of historical events mingle with the words of the famous Flaubert or Mallarmé. This episode takes you on an immersive stroll through the sumptuous François 1er and Galerie des Cerfs galleries, as well as the ballroom.

It also offers exceptional aerial views of gardens, water features and rooftops normally unobservable to the visitor.

Museo digital: COLECCIÓN NACIONAL nº 1

Descubra la riqueza y diversidad de la Colección Nacional nº 1 a su ritmo, gracias a nuestros numerosos colaboradores como el Centro Pompidou, el Museo del Louvre, Universcience… ¡y muchos otros!

Sesión de realidad virtual: El Castillo de Fontainebleau (8min)

Una inmersión en el tiempo y el espacio para (re)descubrir los lugares más emblemáticos de Fontainebleau, donde el relato de los acontecimientos históricos se entrelaza con las palabras de los célebres Flaubert o Mallarmé. Este episodio lleva a los visitantes a un recorrido inmersivo por las suntuosas galerías François 1er y Galerie des Cerfs y el salón de baile.

También ofrece excepcionales vistas aéreas de jardines, fuentes y tejados que los visitantes normalmente no podrían observar.

Digitales Museum: COLLECTION NATIONALE #1

Entdecken Sie in Ihrem eigenen Tempo den Reichtum und die Vielfalt der National Collection #1, dank unserer zahlreichen Partner wie dem Centre Pompidou, dem Musée de Louvre, Universcience…und vielen anderen!

Virtual Reality Session: Das Schloss Fontainebleau (8min)

Eine Reise durch Zeit und Raum zur (Wieder-)Entdeckung der symbolträchtigsten Orte von Fontainebleau, wo sich die Erzählung historischer Ereignisse mit den Worten der berühmten Flaubert oder Mallarmé vermischt. In dieser Episode können Sie durch die prunkvollen Galerien François 1er und Galerie des Cerfs sowie durch den Ballsaal schlendern.

Außerdem bietet sie außergewöhnliche Luftaufnahmen von Gärten, Wasserflächen und Dächern, die dem Besucher normalerweise verborgen bleiben.

