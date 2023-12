Diffusion du documentaire : Van Gogh, deux mois et une éternité – au musée numérique de la Micro-Folie 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande, 5 janvier 2024, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 14:30:00

fin : 2024-01-05 15:30:00

Vendredi 5 janvier de 14h30 à 15h30 – Diffusion du documentaire Van Gogh, deux mois et une éternité au Musée numérique de la Micro-Folie du Pays Foyen (Office de Tourisme – 102 rue de la République à Sainte-Foy-La-Grande).

Le partenaire privilégié du réseau Micro-Folie, Arte propose un nouveau reportage sur la vie de l’artiste Vincent Van Gogh.

Sous un nouvel angle, la détermination de sa belle-soeur Johanna Bonger Van Gogh qui, à la mort de Vincent suivi de cellede son mari Théo, va hériter d’une centaine de tableaux dont personne ne veut, la plupart réalisés durant les derniers jours du peintre à Auvers sur Oise. Sans elle, l’oeuvre de Van Gogh ne nous serait peut-être pas parvenue.

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles – réservation conseillée.

EUR.

102 rue de la république Micro-Folie du Pays Foyen

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-08 par OT du Pays Foyen