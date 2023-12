Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande, 3 janvier 2024 14:00, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

Musée numérique : COLLECTION UNION EUROPEENNE

L’Union Européenne plus qu’une idée une réalité à travers la multiplicité de ses peuples qui ont tous un socle culturel commun lié par leur histoire mêlée de conflits et de paix. Aujourd’hui l’Europe avance dans une direction et un idéal communs : celui de la liberté.

Session de réalité virtuelle : Equateur (14min)..

2024-01-03 fin : 2024-01-03 17:00:00. .

102 rue de la république Micro-Folie du Pays Foyen

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Digital Museum: EUROPEAN UNION COLLECTION

The European Union is more than an idea – it’s a reality, thanks to the multiplicity of its peoples, all of whom share a common cultural foundation, linked by a history of conflict and peace. Today, Europe is moving in a common direction and towards a common ideal: freedom.

Virtual reality session: Ecuador (14min).

Museo Digital: COLECCIÓN UNIÓN EUROPEA

La Unión Europea es más que una idea: es una realidad a través de la multiplicidad de sus pueblos, todos los cuales comparten una base cultural común vinculada por su historia de conflictos y de paz. Hoy, Europa avanza en una dirección común y hacia un ideal común: la libertad.

Sesión de realidad virtual: Ecuador (14min).

Digitales Museum: Sammlung der Europäischen Union

Die Europäische Union ist mehr als eine Idee. Sie ist eine Realität, die sich aus der Vielzahl ihrer Völker ergibt, die alle eine gemeinsame kulturelle Grundlage haben, die durch ihre Geschichte, die von Konflikten und Frieden geprägt war, miteinander verbunden ist. Heute bewegt sich Europa in eine gemeinsame Richtung und hat ein gemeinsames Ideal: das der Freiheit.

Virtual-Reality-Sitzung: Ecuador (14min).

Mise à jour le 2023-12-06 par OT du Pays Foyen