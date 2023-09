Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande, 27 décembre 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

Musée numérique : Collection des Hauts de France

La collection des Hauts de France est la première collection régionale, elle réunit 400 œuvres issues de 22 institutions muséales. Elle a pour but de montrer la diversité des musées d’une même région. Elle met en valeur un patrimoine exceptionnel réunissant des musées du Nord de la France.

Réalité Virtuelle – Notre-Dame à 360°.

2023-12-27 fin : 2023-12-27 17:00:00. .

102 rue de la république Micro-Folie du Pays Foyen

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Digital museum: Collection des Hauts de France

The Hauts de France collection is the first regional collection, bringing together 400 works from 22 museum institutions. Its aim is to show the diversity of museums in the same region. It showcases the exceptional heritage of museums in northern France.

Virtual Reality – Notre-Dame at 360

Museo digital: Collection des Hauts de France

La Collection des Hauts de France es la primera colección regional que reúne 400 obras procedentes de 22 instituciones museísticas. Su objetivo es mostrar la diversidad de los museos de una misma región. Pone de relieve el patrimonio excepcional de los museos del norte de Francia.

Realidad virtual – 360° Notre-Dame

Digitales Museum: Sammlung Hauts de France

Die Sammlung Hauts de France ist die erste regionale Sammlung und vereint 400 Werke aus 22 Museumsinstitutionen. Sie soll die Vielfalt der Museen in einer Region aufzeigen. Sie hebt ein außergewöhnliches Erbe hervor, das Museen aus Nordfrankreich vereint.

Virtuelle Realität – Notre-Dame in 360 Grad

