Retransmission du ballet Le Songe d’une nuit d’été en direct de l’Opéra de Paris à la Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande, 15 décembre 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

Venez découvrir la retransmission du ballet « Le Songe d’une nuit d’été » en direct de l’Opéra de Paris au Musée numérique de la Micro-Folie du Pays Foyen!

Une chorégraphie du célèbre George Balanchine, sur une musique du compositeur Felix Mendelssohn-Bartholdy avec les étoiles, premiers danseurs et le corps de ballet de l’Opéra de Paris. Nombreux sont les chorégraphes qui ont puisé dans l’œuvre de Shakespeare la matière dramatique de leurs ballets. George Balanchine ne pouvait faire exception. Ainsi, en 1962, il crée pour le New York City Ballet sa propre version de la comédie de Shakespeare sur la musique de Mendelssohn.

Durée : 2h avec entracte.

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.

Places limitées!

Entrée libre..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . EUR.

102 rue de la République Office de Tourisme du Pays Foyen

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the retransmission of the ballet « A Midsummer Night’s Dream » live from the Paris Opéra at the Digital Museum of the Pays Foyen Micro-Folie!

Choreographed by the famous George Balanchine, with music by composer Felix Mendelssohn-Bartholdy and featuring the stars, principal dancers and corps de ballet of the Paris Opéra. Many choreographers have drawn dramatic material for their ballets from Shakespeare. George Balanchine was no exception. In 1962, he created his own version of Shakespeare’s comedy for the New York City Ballet, with music by Mendelssohn.

Duration: 2h with intermission.

Reservations required at the Tourist Office.

Limited seating!

Admission free.

Venga a descubrir la retransmisión del ballet « El sueño de una noche de verano » en directo desde la Ópera de París en el Museo Digital de la Micro-Folie del Pays Foyen

Una coreografía del célebre George Balanchine, con música del compositor Felix Mendelssohn-Bartholdy, con las estrellas, bailarines principales y cuerpo de baile de la Ópera de París. Muchos coreógrafos han utilizado la obra de Shakespeare como material dramático para sus ballets. George Balanchine no fue una excepción. En 1962, creó su propia versión de la comedia de Shakespeare para el New York City Ballet, con música de Mendelssohn.

Duración: 2 horas con intervalo.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo.

Aforo limitado

Entrada gratuita.

Erleben Sie die Live-Übertragung des Balletts « Ein Sommernachtstraum » aus der Pariser Oper im Digitalen Museum der Micro-Folie du Pays Foyen!

Eine Choreografie des berühmten George Balanchine zur Musik des Komponisten Felix Mendelssohn-Bartholdy mit den Sternen, den ersten Tänzern und dem Corps de ballet der Opéra de Paris. Viele Choreografen haben Shakespeares Werk als dramatischen Stoff für ihre Ballette verwendet. George Balanchine bildete da keine Ausnahme. So schuf er 1962 für das New York City Ballet seine eigene Version von Shakespeares Komödie mit der Musik von Mendelssohn.

Dauer: 2 Stunden mit Pause.

Mit Reservierung beim Fremdenverkehrsamt.

Begrenzte Anzahl von Plätzen!

Freier Eintritt.

