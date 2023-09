Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande, 22 novembre 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

Musée numérique : Collection Mexico

Dans le cadre d’Eldorado, pour célébrer les richesses du patrimoine mexicain, le réseau Micro-Folie inaugure la 6ème collection du musée numérique. En partenariat avec deux musées de Mexico, le Musée d’Art Moderne et le musée d’Anthropologie, cette seconde collection internationale nous plonge dans l’histoire du Mexique, des Mayas et de Teotihucan à Frida Kahlo et David Alfaro Siqueiros.

Réalité virtuelle : INEDIT NOUVELLE VIDEO : LE CAPTIF DE TEOTIHUACAN

Le musée du quai Branly – Jacques Chirac propose en exclusivité pour les Micro-Folies, un programme en réalité virtuelle présentant l’histoire de Teotihuacan, la « Cité des Dieux ». Son apogée dura plus de quatre siècles, de 100 à 550 après J.-C. Située à une quarantaine de kilomètres du cœur de l’actuelle Mexico, cette formidable capitale religieuse, économique et politique….

2023-11-22 fin : 2023-11-22 17:00:00. .

102 rue de la république Micro-Folie du Pays Foyen

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Digital Museum: Mexico Collection

As part of Eldorado, to celebrate the richness of Mexico?s heritage, the Micro-Folie network is inaugurating the 6th Digital Museum Collection. In partnership with two Mexico City museums, the Museum of Modern Art and the Museum of Anthropology, this second international collection plunges us into the history of Mexico, from the Mayas and Teotihucan to Frida Kahlo and David Alfaro Siqueiros.

Virtual reality: INEDIT NEW VIDEO: THE CAPTIVE OF TEOTIHUACAN

The musée du quai Branly ? Jacques Chirac is offering an exclusive virtual reality program for the Micro-Folies, presenting the history of Teotihuacan, the « City of the Gods ». Its heyday lasted over four centuries, from 100 to 550 AD. Located some forty kilometers from the heart of present-day Mexico City, this formidable religious, economic and political capital…

Museo Digital: Colección México

En el marco de Eldorado, para celebrar la riqueza del patrimonio de México, la red Micro-Folie inaugura la 6ª Colección Museo Digital. En colaboración con dos museos de Ciudad de México, el Museo de Arte Moderno y el Museo de Antropología, esta segunda colección internacional nos sumerge en la historia de México, desde los mayas y los teotihucanos hasta Frida Kahlo y David Alfaro Siqueiros.

Realidad virtual: NUEVO VÍDEO: EL CAPTIVO DE TEOTIHUACÁN

El Museo quai Branly ? Jacques Chirac propone para las Micro-Folies un programa exclusivo de realidad virtual que presenta la historia de Teotihuacán, la « Ciudad de los Dioses ». Su apogeo duró más de cuatro siglos, del 100 al 550 d.C. Situada a unos cuarenta kilómetros del corazón de la actual Ciudad de México, esta formidable capital religiosa, económica y política…

Digitales Museum: Sammlung Mexico

Im Rahmen von Eldorado, um den Reichtum des mexikanischen Kulturerbes zu feiern, eröffnet das Netzwerk Micro-Folie die 6. Kollektion des digitalen Museums. In Partnerschaft mit zwei Museen in Mexiko-Stadt, dem Museum für Moderne Kunst und dem Museum für Anthropologie, taucht diese zweite internationale Sammlung in die Geschichte Mexikos ein, von den Mayas und Teotihucan bis hin zu Frida Kahlo und David Alfaro Siqueiros.

Virtuelle Realität: INEDIT NEUES VIDEO: DER KAPITÄN VON TEOTIHUACAN

Das Museum am Quai Branly? Jacques Chirac bietet exklusiv für die Micro-Folies ein Virtual-Reality-Programm an, das die Geschichte von Teotihuacan, der « Stadt der Götter », präsentiert. Ihre Blütezeit dauerte mehr als vier Jahrhunderte, von 100 bis 550 n. Chr.. Diese gewaltige religiöse, wirtschaftliche und politische Hauptstadt, die etwa 40 km vom Herzen des heutigen Mexiko-Stadt entfernt liegt,…

Mise à jour le 2023-09-06 par OT du Pays Foyen