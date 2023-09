Diffusion du documentaire : Nicolas de Staël, la peinture à vif! au musée numérique de la Micro-Folie 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande, 26 octobre 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

Jeudi 26 Octobre de 14h30 à 15h30 : Diffusion du documentaire : Nicolas de Staël, la peinture à vif!

Considéré aujourd’hui comme l’un des plus grands peintres français d’après-guerre, Nicolas de Staël, né en 1914 à Saint-Pétersbourg, a donné à sa courte existence une dimension sacrificielle, poussant toujours ailleurs et plus loin sa quête artistique. Créateur infatigable, aventurier nomade et amoureux passionné, ce génie tourmenté s’est livré à un intense corps-à-corps quotidien avec la peinture, jusqu’à son suicide à l’âge de 41 ans, en 1955.

Gratuit – sans réservation.

2023-10-26 fin : 2023-10-26 15:30:00. EUR.

102 rue de la république Micro-Folie du Pays Foyen

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Thursday, October 26, 2:30 pm to 3:30 pm: Broadcast of the documentary: Nicolas de Staël, la peinture à vif!

Considered today as one of the greatest post-war French painters, Nicolas de Staël, born in St. Petersburg in 1914, gave his short life a sacrificial dimension, always pushing his artistic quest further and further afield. A tireless creator, nomadic adventurer and passionate lover, this tormented genius engaged in intense daily hand-to-hand combat with paint, until his suicide at the age of 41 in 1955.

Free admission – no reservation required

¡Jueves 26 de octubre, de 14.30 a 15.30 h: Proyección del documental Nicolas de Staël, la peinture à vif!

Considerado hoy como uno de los más grandes pintores franceses de la posguerra, Nicolas de Staël, nacido en San Petersburgo en 1914, dio a su corta vida una dimensión de sacrificio, llevando siempre más lejos su búsqueda artística. Creador incansable, aventurero nómada y amante apasionado, este genio atormentado entabló diariamente un intenso combate cuerpo a cuerpo con la pintura, hasta su suicidio a los 41 años en 1955.

Gratuito – no es necesario reservar

Donnerstag, 26. Oktober, 14:30-15:30 Uhr: Ausstrahlung des Dokumentarfilms: Nicolas de Staël, la peinture à vif!

Nicolas de Staël, der heute als einer der größten französischen Maler der Nachkriegszeit gilt, wurde 1914 in Sankt Petersburg geboren. Er hat seinem kurzen Leben eine aufopfernde Dimension verliehen, indem er seine künstlerische Suche immer weiter und weiter trieb. Als unermüdlicher Schöpfer, nomadischer Abenteurer und leidenschaftlicher Liebhaber lieferte sich dieses gequälte Genie täglich einen intensiven Kampf mit der Malerei, bis er sich 1955 im Alter von 41 Jahren das Leben nahm.

Kostenlos – ohne Reservierung

Mise à jour le 2023-09-27 par OT du Pays Foyen