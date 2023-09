Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande, 21 octobre 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

INEDIT NOUVEAUTÉ – Musée numérique : Collection Corse

Riche de 500 œuvres, cette collection Corse s’est construite autour de 4 grandes thématiques : le patrimoine naturel, l’histoire et les grands personnages, l’architecture et les habitats et la corse contemporaine.

Réalité Virtuelle : L’île des morts d’Arnold Blöcklin (8 min)

Embarquez pour l’outre-monde et revenez transformé !

Un voyage hors du temps, depuis un appartement banal vers notre destination finale, guidé par Charon, le passeur des Enfers. La question est, de tous temps, dans toutes les civilisations, toujours la même : qu’y a-t-il après ? Y a-t-il seulement quelque chose ? Cette expérience VR est une libre adaptation du tableau éponyme, peint en 1883 par Arnold Böcklin..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 12:30:00. .

102 rue de la république Micro-Folie du Pays Foyen

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



INEDIT NOUVEAUTÉ – Digital Museum: Corsica Collection

With 500 works, this Corsican collection has been built around 4 main themes: natural heritage, history and major figures, architecture and habitats, and contemporary Corsica.

Virtual Reality: Isle of the Dead by Arnold Blöcklin (8 min)

Embark on an otherworldly journey and return transformed!

A timeless journey from an ordinary apartment to our final destination, guided by Charon, the ferryman from the Underworld. The question has always been the same in every civilization: what’s after? Is there anything at all? This VR experience is a free adaptation of Arnold Böcklin’s 1883 painting of the same name.

NUEVO INEDIT – Museo Digital: Colección Córcega

Con 500 obras, esta colección de Córcega se articula en torno a 4 grandes temas: el patrimonio natural, la historia y los grandes personajes, la arquitectura y el hábitat, y la Córcega contemporánea.

Realidad virtual: La isla de los muertos de Arnold Blöcklin (8 min)

Embárquese en un viaje de otro mundo y regrese transformado

Un viaje atemporal desde un piso corriente hasta nuestro destino final, guiados por Caronte, el barquero del Inframundo. La pregunta siempre ha sido la misma en todas las civilizaciones: ¿qué hay después? ¿Hay algo? Esta experiencia de RV es una adaptación libre del cuadro del mismo nombre, pintado en 1883 por Arnold Böcklin.

INEDIT NEU – Digitales Museum: Korsika-Sammlung

Die 500 Werke umfassende Sammlung Korsika wurde um vier große Themen herum aufgebaut: Naturerbe, Geschichte und große Persönlichkeiten, Architektur und Lebensräume sowie das zeitgenössische Korsika.

Virtuelle Realität: Die Insel der Toten von Arnold Blöcklin (8 min)

Begeben Sie sich auf eine Reise in die Anderswelt und kehren Sie verwandelt zurück!

Eine zeitlose Reise von einer banalen Wohnung zu unserem endgültigen Ziel, geführt von Charon, dem Fährmann der Unterwelt. Die Frage ist zu allen Zeiten und in allen Zivilisationen immer dieselbe: Was kommt danach? Gibt es überhaupt noch etwas? Diese VR-Erfahrung ist eine freie Adaption des gleichnamigen Gemäldes, das 1883 von Arnold Böcklin gemalt wurde.

Mise à jour le 2023-09-06 par OT du Pays Foyen