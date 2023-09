Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande, 4 octobre 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

Musée numérique : Collection Paris

Riches de plus d’un million d’œuvres d’art, les musées de la Ville de Paris réunissent des collections exceptionnelles par leur diversité et leur qualité. Paris Musées vous propose de voyager au travers de cette collection de plus de 500 œuvres pluridisciplinaires et de découvrir l’émulation artistique parisienne à travers les âges.

VR : En tête-à-tête avec la Joconde (8min)

L’expérience En tête-à-tête avec la Joconde s’appuie sur les dernières recherches scientifiques, qui ont mis à jour les techniques utilisées par l’artiste dans son processus de création et des informations sur l’identité du modèle. Les participants peuvent ainsi percer les secrets d’une œuvre qui fascine et interroge depuis des générations..

2023-10-04 fin : 2023-10-04 12:30:00. .

102 rue de la république Micro-Folie du Pays Foyen

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Digital Museum: Paris Collection

With over a million works of art, the museums of the City of Paris boast collections of exceptional diversity and quality. Paris Musées invites you to journey through this collection of over 500 multidisciplinary works, and discover Parisian artistic emulation through the ages.

VR: One-on-one with the Mona Lisa (8min)

En tête-à-tête avec la Joconde is based on the latest scientific research, which has uncovered the techniques used by the artist in her creative process, as well as information about the model?s identity. Participants can unlock the secrets of a work that has fascinated and questioned for generations.

Museo digital: Colección de París

Con más de un millón de obras de arte, los museos de la ciudad de París han reunido colecciones de una diversidad y calidad excepcionales. Paris Musées le lleva a recorrer esta colección de más de 500 obras de arte pluridisciplinarias para descubrir la emulación artística parisina a través de los tiempos.

RV: Uno a uno con la Mona Lisa (8min)

La experiencia Uno a Uno con la Mona Lisa se basa en las últimas investigaciones científicas, que han desvelado las técnicas utilizadas por la artista en su proceso creativo e información sobre la identidad de la modelo. Los participantes podrán desvelar los secretos de una obra que ha fascinado y cuestionado durante generaciones.

Digitales Museum: Sammlung Paris

Die Museen der Stadt Paris sind reich an über einer Million Kunstwerken und verfügen über Sammlungen, die aufgrund ihrer Vielfalt und Qualität außergewöhnlich sind. Paris Musées lädt Sie ein, durch diese Sammlung von mehr als 500 multidisziplinären Werken zu reisen und die Pariser Kunstszene im Laufe der Zeit zu entdecken.

VR: Von Angesicht zu Angesicht mit der Mona Lisa (8min)

Das Erlebnis Unter vier Augen mit der Mona Lisa stützt sich auf die neuesten wissenschaftlichen Forschungen, die die vom Künstler im Schaffensprozess verwendeten Techniken und Informationen über die Identität des Modells ans Licht gebracht haben. Die Teilnehmer können so die Geheimnisse eines Werkes lüften, das seit Generationen fasziniert und Fragen aufwirft.

Mise à jour le 2023-09-06 par OT du Pays Foyen