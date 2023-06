Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande, 20 septembre 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

Musée numérique : COLLECTION LES RÉSIDENCES ROYALES EUROPÉENNES

Le musée numérique vous fera découvrir des palais et châteaux à l’échelle de l’Europe mais également les nombreux objets et oeuvres d’arts qui constituent leurs collections. Redécouvrez l’histoire de l’Europe et de ses souverains, de Louis XIV à Sissi, des rois d’Espagne aux tsars russes.

Session de réalité virtuelle : Expédition Antartic.

2023-09-20 fin : 2023-09-20 12:30:00. EUR.

102 rue de la république Micro-Folie du Pays Foyen

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Digital Museum: EUROPEAN ROYAL RESIDENCES COLLECTION

The digital museum lets you discover palaces and castles across Europe, as well as the many objects and works of art that make up their collections. Rediscover the history of Europe and its sovereigns, from Louis XIV to Sissi, from the kings of Spain to the Russian tsars.

Virtual reality session: Antartic Expedition

Museo digital: LA COLECCIÓN DE LAS RESIDENCIAS REALES EUROPEAS

El museo digital le ayudará a descubrir los palacios y castillos de toda Europa, así como los numerosos objetos y obras de arte que componen sus colecciones. Redescubra la historia de Europa y de sus soberanos, de Luis XIV a Sissi, de los reyes de España a los zares rusos.

Sesión de realidad virtual: Expedición Antártica

Digitales Museum: COLLECTION DIE KÖNIGLICHEN RESIDENZEN EUROPAS

Im digitalen Museum können Sie Paläste und Schlösser in ganz Europa entdecken, aber auch die zahlreichen Objekte und Kunstwerke, die ihre Sammlungen ausmachen. Entdecken Sie die Geschichte Europas und seiner Herrscher neu, von Ludwig XIV. bis Sissi, von den spanischen Königen bis zu den russischen Zaren.

Virtual-Reality-Session: Antartic-Expedition

